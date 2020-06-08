All apartments in San Antonio
Find more places like 7726 Wexford Grove.
How many bedrooms do you need?
Home
/
San Antonio, TX
/
7726 Wexford Grove
Last updated September 17 2019 at 3:15 AM

7726 Wexford Grove

7726 Wexford Grv · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
San Antonio
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all

Location

7726 Wexford Grv, San Antonio, TX 78240

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
walk in closets
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
ceiling fan
dishwasher
fireplace
garbage disposal
hardwood floors
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/7443af40ea ---- MOVE IN 10/11/19 *SECURITY DEPOSIT $1725, CLEANING DEPOSIT $300 *NO PETS ALLOWED! *WONDERFUL 3 BEDROOM 2.5 BATH TOWNHOME LOCATED IN THE MEDICAL CENTER *QUIET, GATED NEIGHBORHOOD *LIVING ROOM WITH HARDWOOD FLOORS, PLANTATION SHUTTERS, AND GAS FIREPLACE OPENS INTO DINING AREA *KITCHEN INCLUDES REFRIGERATOR, STOVE, AND DISHWASHER *ALL BEDROOMS UPSTAIRS *SPACIOUS MASTER SUITE, INCLUDES JETTED GARDEN TUB, DOUBLE VANITY, SHOWER STALL, AND WALK IN CLOSET *2 GOOD SIZE SECONDARY BEDROOMS *PRIVATE BACK YARD WITH DECK

Rent Includes: Condo/HOA Fees, HOA Amenities Min/Max Months: 12/36 Ceiling Fan Ceramic Tile Disposal Dryer Hardwood Flooring Living/Dining Room Combo Stove Utility Room Washer

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7726 Wexford Grove have any available units?
7726 Wexford Grove doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 7726 Wexford Grove have?
Some of 7726 Wexford Grove's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7726 Wexford Grove currently offering any rent specials?
7726 Wexford Grove is not currently offering any rent specials.
Is 7726 Wexford Grove pet-friendly?
No, 7726 Wexford Grove is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 7726 Wexford Grove offer parking?
No, 7726 Wexford Grove does not offer parking.
Does 7726 Wexford Grove have units with washers and dryers?
No, 7726 Wexford Grove does not offer units with in unit laundry.
Does 7726 Wexford Grove have a pool?
No, 7726 Wexford Grove does not have a pool.
Does 7726 Wexford Grove have accessible units?
No, 7726 Wexford Grove does not have accessible units.
Does 7726 Wexford Grove have units with dishwashers?
Yes, 7726 Wexford Grove has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Helpful Articles
Top Cities For Cat Lovers
How to Write a Notice to Vacate Letter to Your Landlord
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
12 Questions To Ask When Renting An Apartment
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Overlook at Stone Oak Park
22202 Estate Hill Dr
San Antonio, TX 78258
Salado at Red Berry
902 Gembler Road
San Antonio, TX 78219
Bowie San Antonio
223 Rainbow Dr
San Antonio, TX 78209
Parkvista
5470 W Military Dr
San Antonio, TX 78242
Charleston Apartment Homes
14555 Blanco Rd
San Antonio, TX 78216
Lodge at Timberhill
5544 Timberhill
San Antonio, TX 78238
Stonehill at Pipers Creek
7940 Pipers Creek St
San Antonio, TX 78251
711 E Carson
711 East Carson Street
San Antonio, TX 78208

Similar Pages

San Antonio 1 BedroomsSan Antonio 2 BedroomsSan Antonio Dog Friendly Apartments
San Antonio Pet Friendly PlacesSan Antonio Studio Apartments
Bexar County ApartmentsWilliamson County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Austin, TXNew Braunfels, TXSan Marcos, TXKyle, TX
Universal City, TXLive Oak, TXBoerne, TXConverse, TX
Schertz, TXBuda, TXLockhart, TXCastle Hills, TX

Nearby Neighborhoods

Stone OakHighland HillsVance Jackson
Downtown San AntonioNorth CentralOak Park Northwood
Terrell HeightsShearer Hills Ridgeview

Apartments Near Colleges

Our Lady of the Lake UniversitySt Philip's College
San Antonio CollegeSt. Mary's University
The University of Texas Health Science Center at San Antonio