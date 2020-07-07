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718 MARSHALL ST A
Last updated June 19 2019 at 1:41 PM

718 MARSHALL ST A

718 Marshall St · No Longer Available
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Location

718 Marshall St, San Antonio, TX 78212
Five Points

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
hardwood floors
air conditioning
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
range
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/e52b35d016 ---- MOVE IN 7/24/2019 *SECURITY DEPOSIT $875**FANTASTIC 1 BEDROOM, 1 FULL BATH HOME**GREAT OPEN FLOOR PLAN*HIGH CEILING W/ FAN*WOOD FLOORS & CERAMIC TILE*OPEN KITCHEN W/ BREAKFAST BAR*STOVE/RANGE & REFRIGERATOR*FULL BATH IN HALLWAY W/ SINGLE VANITY & TUB/SHOWER COMBO*WASHER & DRYER CONNECTIONS*MASTER BEDROOM W/ CEILING FAN & WINDOW UNIT & BACK PATIO ACCESS**EASY COMMUTE TO SAN ANTONIO COLLEGE, SAN PEDRO PARK, I35, I10 & DOWNTOWN*SUPER SCHOOLS Min/Max Months: 12/24 Breakfast Nook Ceiling Fan Ceramic Tile Hardwood Flooring Stove Utility Room

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 718 MARSHALL ST A have any available units?
718 MARSHALL ST A doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 718 MARSHALL ST A have?
Some of 718 MARSHALL ST A's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 718 MARSHALL ST A currently offering any rent specials?
718 MARSHALL ST A is not currently offering any rent specials.
Is 718 MARSHALL ST A pet-friendly?
No, 718 MARSHALL ST A is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 718 MARSHALL ST A offer parking?
No, 718 MARSHALL ST A does not offer parking.
Does 718 MARSHALL ST A have units with washers and dryers?
No, 718 MARSHALL ST A does not offer units with in unit laundry.
Does 718 MARSHALL ST A have a pool?
No, 718 MARSHALL ST A does not have a pool.
Does 718 MARSHALL ST A have accessible units?
No, 718 MARSHALL ST A does not have accessible units.
Does 718 MARSHALL ST A have units with dishwashers?
No, 718 MARSHALL ST A does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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