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712 MARSHALL ST A
Last updated July 22 2019 at 4:51 PM

712 MARSHALL ST A

712 Marshall St · No Longer Available
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Location

712 Marshall St, San Antonio, TX 78212
Five Points

Amenities

hardwood floors
all utils included
air conditioning
ceiling fan
fireplace
carpet
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
fireplace
hardwood floors
range
refrigerator
Property Amenities
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/507547a075 ---- MOVE IN 8/27/2019! SECURITY DEPOSIT $795, CLEANING DEPOSIT $150! FANTASTIC 1 STORY APARTMENT RENTAL W/ ALL UTILITIES INCLUDED*1 BEDROOM, 1 BATH NEAR DOWNTOWN*NO CARPET*CERAMIC TILE & WOOD THROUGHOUT ENTIRE UNIT*SPACIOUS LIVING ROOM & KITCHEN W/ REFRIGERATOR*GREAT SIZE BEDROOM*FULL BATH HAS SINGLE VANITY*MATURE TREES ALL AROUND W/ GREAT SHADE*EASY COMMUTE TO SAMMC, FT SAM, RESTAURANTS, & DOWNTOWN*DON\'T MISS OUT ON THIS GREAT RENTAL W/ SUPER SCHOOLS*

Rent Includes: Some Furnishings Min/Max Months: 12/36 Ceiling Fan Ceramic Tile Hardwood Flooring Living/Dining Room Combo Stove Utility Room

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 712 MARSHALL ST A have any available units?
712 MARSHALL ST A doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 712 MARSHALL ST A have?
Some of 712 MARSHALL ST A's amenities include hardwood floors, all utils included, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 712 MARSHALL ST A currently offering any rent specials?
712 MARSHALL ST A is not currently offering any rent specials.
Is 712 MARSHALL ST A pet-friendly?
No, 712 MARSHALL ST A is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 712 MARSHALL ST A offer parking?
No, 712 MARSHALL ST A does not offer parking.
Does 712 MARSHALL ST A have units with washers and dryers?
No, 712 MARSHALL ST A does not offer units with in unit laundry.
Does 712 MARSHALL ST A have a pool?
No, 712 MARSHALL ST A does not have a pool.
Does 712 MARSHALL ST A have accessible units?
No, 712 MARSHALL ST A does not have accessible units.
Does 712 MARSHALL ST A have units with dishwashers?
No, 712 MARSHALL ST A does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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