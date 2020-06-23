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San Antonio, TX
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7114 SUNNY DAY
Last updated May 23 2019 at 1:53 PM

7114 SUNNY DAY

7114 Sunny Day · No Longer Available
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Location

7114 Sunny Day, San Antonio, TX 78240

Amenities

patio / balcony
garbage disposal
garage
walk in closets
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
carpet
fireplace
garbage disposal
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/6bc1c5a0db ---- MOVE IN 02/14/2019! SECURITY DEPOSIT $1750, CLEANING DEPOSIT $300! FANTASTIC 1 STORY RENTAL W/ ONE CAR GARAGE* 3 BEDROOMS, 2 FULL BATHS NEAR SHOPPING*CARPET & CERAMIC TILE THROUGHOUT ENTIRE HOME*SPACIOUS LIVING ROOM & KITCHEN*GREAT SIZE BEDROOMS*MASTER BEDROOM HAS WALK-IN CLOSET & FULL BATH*EXCELLENT BACKYARD W/ PATIO & PRIVACY FENCE*PATIO GREAT FOR COOK-OUTS*EASY COMMUTE TO LACKLAND AFB & RESTAURANTS*DON\'T MISS OUT ON THIS GREAT RENTAL WITH SUPER SCHOOLS*

Rent Includes: Condo/HOA Fees, HOA Amenities Min/Max Months: 12/36 Breakfast Nook Ceramic Tile Disposal Stove Utility Room

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7114 SUNNY DAY have any available units?
7114 SUNNY DAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 7114 SUNNY DAY have?
Some of 7114 SUNNY DAY's amenities include patio / balcony, garbage disposal, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7114 SUNNY DAY currently offering any rent specials?
7114 SUNNY DAY isn't currently offering any rent specials.
Is 7114 SUNNY DAY pet-friendly?
No, 7114 SUNNY DAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 7114 SUNNY DAY offer parking?
Yes, 7114 SUNNY DAY does offer parking.
Does 7114 SUNNY DAY have units with washers and dryers?
No, 7114 SUNNY DAY does not offer units with in unit laundry.
Does 7114 SUNNY DAY have a pool?
No, 7114 SUNNY DAY does not have a pool.
Does 7114 SUNNY DAY have accessible units?
No, 7114 SUNNY DAY does not have accessible units.
Does 7114 SUNNY DAY have units with dishwashers?
No, 7114 SUNNY DAY does not have units with dishwashers.
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