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San Antonio, TX
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6402 SUMMIT OAK UNIT#2
Last updated March 9 2020 at 5:45 PM

6402 SUMMIT OAK UNIT#2

6402 Summit Oak · No Longer Available
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Location

6402 Summit Oak, San Antonio, TX 78229

Amenities

pet friendly
walk in closets
air conditioning
some paid utils
carpet
range
Unit Amenities
air conditioning
carpet
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
WONDERFUL 3 BDRM 2.5 BATH MIDDLE UNIT 4-PLEX W/STAINED CONCRETE FLOORS. LARGE FAMILY ROOM W/DECORATIVE CEILING AND RECESSED LIGHTING. FULL KITCHEN W/PANTRY, LOTS OF CABINETS AND BRKFST BAR OPENS TO FAMILY AREA. APPLIANCES INCLUDE, FRIDGE, STOVE/RANGE, VENT HOOD, AND DSHWSHR. QUAINT BACKYARD WITH MATURE TREE. CARPET UPSTAIRS, 2 SECONDARY BDRMS AND FULL BATH. SIZEABLE MASTER W/NICE WALK-IN CLOSET, FULL BATH W/SINGLE VANITY & TUB/SHOWER COMBO. A/C FILTERS SENT MONTHLY, FRONT LAWN SERVICE, AND WATER INCLUDED!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6402 SUMMIT OAK UNIT#2 have any available units?
6402 SUMMIT OAK UNIT#2 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 6402 SUMMIT OAK UNIT#2 have?
Some of 6402 SUMMIT OAK UNIT#2's amenities include pet friendly, walk in closets, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6402 SUMMIT OAK UNIT#2 currently offering any rent specials?
6402 SUMMIT OAK UNIT#2 is not currently offering any rent specials.
Is 6402 SUMMIT OAK UNIT#2 pet-friendly?
Yes, 6402 SUMMIT OAK UNIT#2 is pet friendly.
Does 6402 SUMMIT OAK UNIT#2 offer parking?
No, 6402 SUMMIT OAK UNIT#2 does not offer parking.
Does 6402 SUMMIT OAK UNIT#2 have units with washers and dryers?
No, 6402 SUMMIT OAK UNIT#2 does not offer units with in unit laundry.
Does 6402 SUMMIT OAK UNIT#2 have a pool?
No, 6402 SUMMIT OAK UNIT#2 does not have a pool.
Does 6402 SUMMIT OAK UNIT#2 have accessible units?
No, 6402 SUMMIT OAK UNIT#2 does not have accessible units.
Does 6402 SUMMIT OAK UNIT#2 have units with dishwashers?
No, 6402 SUMMIT OAK UNIT#2 does not have units with dishwashers.
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