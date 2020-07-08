All apartments in San Antonio
Find more places like 5931 Kissing Oak.
How many bedrooms do you need?
Home
/
San Antonio, TX
/
5931 Kissing Oak
Last updated January 15 2020 at 12:00 AM

5931 Kissing Oak

5931 Kissing Oak Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
San Antonio
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all

Location

5931 Kissing Oak Street, San Antonio, TX 78247
Hill Country

Amenities

patio / balcony
pet friendly
air conditioning
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
NICE 3 BEDROOM FEATURING FRESH PAINT & NEW FLOORING THROUGHOUT - NEISD SCHOOLS - NICE 3 BEDROOM FEATURING FRESH PAINT & NEW FLOORING THROUGHOUT*COVERED PATIO*FIREPLACE IN LIVING*2 EATING AREAS*GAS COOKING*CEILING FANS*CENTRAL HVAC*NEISD SCHOOLS*MATURE TREES*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB, FT. SAM, 1604, 35, & SHOPPING*$55 APP FEE PER PERSON NON-REFUNDABLE*1ST MONTHS RENT, SECURITY DEPOSIT, & PET FEE(S) MUST BE IN CERTIFIED FUNDS I.E. CASHIER'S CHECK OR MONEY ORDER*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*DOG BREED RESTRICTIONS*NO PITT BULLS, ROTTWEILERS OR DOBERMANS

(RLNE5300259)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5931 Kissing Oak have any available units?
5931 Kissing Oak doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 5931 Kissing Oak have?
Some of 5931 Kissing Oak's amenities include patio / balcony, pet friendly, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5931 Kissing Oak currently offering any rent specials?
5931 Kissing Oak is not currently offering any rent specials.
Is 5931 Kissing Oak pet-friendly?
Yes, 5931 Kissing Oak is pet friendly.
Does 5931 Kissing Oak offer parking?
No, 5931 Kissing Oak does not offer parking.
Does 5931 Kissing Oak have units with washers and dryers?
No, 5931 Kissing Oak does not offer units with in unit laundry.
Does 5931 Kissing Oak have a pool?
No, 5931 Kissing Oak does not have a pool.
Does 5931 Kissing Oak have accessible units?
No, 5931 Kissing Oak does not have accessible units.
Does 5931 Kissing Oak have units with dishwashers?
No, 5931 Kissing Oak does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Helpful Articles
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
How to Break a Lease Without a Penalty or with Minimal Losses
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
How Much Does an Apartment Cost? Hidden Costs of Renting
Tips for Apartment Hunting with a Significant Other
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Solara Apartments
11710 Parliament St
San Antonio, TX 78213
Jones & Rio
111 W Jones Ave
San Antonio, TX 78215
Quarry Station
340 Treeline Park
San Antonio, TX 78209
Verandas at Alamo Ranch
6831 Alamo Pkwy
San Antonio, TX 78253
Preston Peak
4114 Medical Dr
San Antonio, TX 78229
Palmetto Pointe
4835 USAA Blvd
San Antonio, TX 78240
Vista
10514 Bandera Rd
San Antonio, TX 78250
Chestnut Park
901 W Silver Sands Dr
San Antonio, TX 78216

Similar Pages

San Antonio 1 BedroomsSan Antonio 2 BedroomsSan Antonio Dog Friendly Apartments
San Antonio Pet Friendly PlacesSan Antonio Studio Apartments
Bexar County ApartmentsWilliamson County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Austin, TXNew Braunfels, TXSan Marcos, TXKyle, TX
Universal City, TXLive Oak, TXBoerne, TXConverse, TX
Schertz, TXBuda, TXLockhart, TXCastle Hills, TX

Nearby Neighborhoods

Stone OakHighland HillsVance Jackson
Downtown San AntonioNorth CentralOak Park Northwood
Terrell HeightsShearer Hills Ridgeview

Apartments Near Colleges

Our Lady of the Lake UniversitySt Philip's College
San Antonio CollegeSt. Mary's University
The University of Texas Health Science Center at San Antonio