5931 Kissing Oak

Amenities
NICE 3 BEDROOM FEATURING FRESH PAINT & NEW FLOORING THROUGHOUT - NEISD SCHOOLS - NICE 3 BEDROOM FEATURING FRESH PAINT & NEW FLOORING THROUGHOUT*COVERED PATIO*FIREPLACE IN LIVING*2 EATING AREAS*GAS COOKING*CEILING FANS*CENTRAL HVAC*NEISD SCHOOLS*MATURE TREES*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB, FT. SAM, 1604, 35, & SHOPPING*$55 APP FEE PER PERSON NON-REFUNDABLE*1ST MONTHS RENT, SECURITY DEPOSIT, & PET FEE(S) MUST BE IN CERTIFIED FUNDS I.E. CASHIER'S CHECK OR MONEY ORDER*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*DOG BREED RESTRICTIONS*NO PITT BULLS, ROTTWEILERS OR DOBERMANS
(RLNE5300259)