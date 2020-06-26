5617 Timber Rain

Amenities
4 BEDROOM ON A BEAUTIFUL CORNER LOT FEATURING A BIG BACK YARD WITH DECK & MATURE TREES*2" FAUX BLINDS*CEILING FANS*CENTRAL HVAC*2 LIVING AREAS - 4 BEDROOM ON A BEAUTIFUL CORNER LOT FEATURING A BIG BACK YARD WITH DECK & MATURE TREES*2" FAUX BLINDS*CEILING FANS*CENTRAL HVAC*2 LIVING AREAS*$55 APP FEE PER PERSON NON REFUNDABLE*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*APP FEE(S), 1ST MONTHS RENT, PET FEE(S), & SECURITY DEPOSIT MUST BE IN CERTIFIED FUNDS*PET RESTRICTIONS
No Cats Allowed
(RLNE4451120)