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5617 Timber Rain
Last updated June 6 2019 at 11:35 AM

5617 Timber Rain

5617 Timber Rain · No Longer Available
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Location

5617 Timber Rain, San Antonio, TX 78250
Great Northwest

Amenities

patio / balcony
pet friendly
air conditioning
ceiling fan
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
patio / balcony
Property Amenities
pet friendly
4 BEDROOM ON A BEAUTIFUL CORNER LOT FEATURING A BIG BACK YARD WITH DECK & MATURE TREES*2" FAUX BLINDS*CEILING FANS*CENTRAL HVAC*2 LIVING AREAS - 4 BEDROOM ON A BEAUTIFUL CORNER LOT FEATURING A BIG BACK YARD WITH DECK & MATURE TREES*2" FAUX BLINDS*CEILING FANS*CENTRAL HVAC*2 LIVING AREAS*$55 APP FEE PER PERSON NON REFUNDABLE*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*APP FEE(S), 1ST MONTHS RENT, PET FEE(S), & SECURITY DEPOSIT MUST BE IN CERTIFIED FUNDS*PET RESTRICTIONS

No Cats Allowed

(RLNE4451120)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5617 Timber Rain have any available units?
5617 Timber Rain doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 5617 Timber Rain have?
Some of 5617 Timber Rain's amenities include patio / balcony, pet friendly, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5617 Timber Rain currently offering any rent specials?
5617 Timber Rain is not currently offering any rent specials.
Is 5617 Timber Rain pet-friendly?
Yes, 5617 Timber Rain is pet friendly.
Does 5617 Timber Rain offer parking?
No, 5617 Timber Rain does not offer parking.
Does 5617 Timber Rain have units with washers and dryers?
No, 5617 Timber Rain does not offer units with in unit laundry.
Does 5617 Timber Rain have a pool?
No, 5617 Timber Rain does not have a pool.
Does 5617 Timber Rain have accessible units?
No, 5617 Timber Rain does not have accessible units.
Does 5617 Timber Rain have units with dishwashers?
No, 5617 Timber Rain does not have units with dishwashers.
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