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San Antonio, TX
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5411 BRIGHT RUN
Last updated July 29 2019 at 10:54 PM

5411 BRIGHT RUN

5411 Bright Run · No Longer Available
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Location

5411 Bright Run, San Antonio, TX 78240

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
new construction
garage
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
new construction
WONDERFUL 3 BDRM, 2 1/2 BATH, 1551 SQFT GARDEN HOME, LOCATED IN GATED COMMUNITY. OPEN FLOOR PLAN W/LARGE LIVING ROOM, EAT-IN KITCHEN, GRANITE COUNTERTOPS, SMOOTH STOVETOP, BUILT-IN MICROWAVE, DISHWASHER, 42' DARK WOOD CABINETS, WALK-IN PANTRY, KITCHEN ISLAND, MASTER INCLUDES WALK-IN CLOSET CEILING FAN. MASTER BATH W/DBL VANITY, TUB/SHOWER COMBO, ALL BEDROOMS UP *W/NEWER FLOORING*. BACK PATIO WITH PRIVACY FENCE. CONVENIENTLY LOCATED IN THE HEART OF MEDICAL CENTER. CLOSE TO SHOPPING, SCHOOLS, AND HWYS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5411 BRIGHT RUN have any available units?
5411 BRIGHT RUN doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 5411 BRIGHT RUN have?
Some of 5411 BRIGHT RUN's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5411 BRIGHT RUN currently offering any rent specials?
5411 BRIGHT RUN is not currently offering any rent specials.
Is 5411 BRIGHT RUN pet-friendly?
No, 5411 BRIGHT RUN is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 5411 BRIGHT RUN offer parking?
Yes, 5411 BRIGHT RUN offers parking.
Does 5411 BRIGHT RUN have units with washers and dryers?
No, 5411 BRIGHT RUN does not offer units with in unit laundry.
Does 5411 BRIGHT RUN have a pool?
No, 5411 BRIGHT RUN does not have a pool.
Does 5411 BRIGHT RUN have accessible units?
No, 5411 BRIGHT RUN does not have accessible units.
Does 5411 BRIGHT RUN have units with dishwashers?
Yes, 5411 BRIGHT RUN has units with dishwashers.
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