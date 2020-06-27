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50 MARBELLA CT
Last updated November 11 2019 at 5:19 AM

50 MARBELLA CT

50 Marbella Court · No Longer Available
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Location

50 Marbella Court, San Antonio, TX 78257
Dominion

Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
stainless steel
walk in closets
bathtub
Unit Amenities
bathtub
granite counters
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 50 MARBELLA CT have any available units?
50 MARBELLA CT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 50 MARBELLA CT have?
Some of 50 MARBELLA CT's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 50 MARBELLA CT currently offering any rent specials?
50 MARBELLA CT is not currently offering any rent specials.
Is 50 MARBELLA CT pet-friendly?
No, 50 MARBELLA CT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 50 MARBELLA CT offer parking?
Yes, 50 MARBELLA CT offers parking.
Does 50 MARBELLA CT have units with washers and dryers?
No, 50 MARBELLA CT does not offer units with in unit laundry.
Does 50 MARBELLA CT have a pool?
No, 50 MARBELLA CT does not have a pool.
Does 50 MARBELLA CT have accessible units?
No, 50 MARBELLA CT does not have accessible units.
Does 50 MARBELLA CT have units with dishwashers?
No, 50 MARBELLA CT does not have units with dishwashers.
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