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4034 Oakhaven St
Last updated May 1 2019 at 1:25 PM

4034 Oakhaven St

4034 Oakhaven Street · No Longer Available
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Location

4034 Oakhaven Street, San Antonio, TX 78217
Greater Marymont

Amenities

air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
Property Amenities
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/e6159510d1 ----
MOVE IN 06/20/2019* SECURITY DEPOSIT $1525, CLEANING DEPOSIT $300* BEAUTIFUL 3 BEDROOM 2 FULL BATH HOME WITH TILE & NEW VINYL FLOORING THROUGHOUT! HIGH CEILINGS WITH OPEN FLOOR PLAN MAKE THE HOME SPACIOUS* TWO LIVING AREAS* EAT-IN KITCHEN *TWO EATING AREAS* BEAUTIFUL SOLID COUNTER TOPS WITH BREAKFAST BAR* LIVING AREA HAS A FIREPLACE* GREAT SIZED SPLIT MASTER BEDROOM WITH FULL BATH, SITTING ROOM, & OUTSIDE ACCESS!* NEAR SHOPPING & SUPER SCHOOLS*NO PETS ALLOWED*

Rent Includes: Some Furnishings

Min/Max Months: 12/12

Breakfast Nook
Ceramic Tile
Living/Dining Room Combo
Utility Room
Vinyl

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4034 Oakhaven St have any available units?
4034 Oakhaven St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 4034 Oakhaven St currently offering any rent specials?
4034 Oakhaven St is not currently offering any rent specials.
Is 4034 Oakhaven St pet-friendly?
No, 4034 Oakhaven St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 4034 Oakhaven St offer parking?
No, 4034 Oakhaven St does not offer parking.
Does 4034 Oakhaven St have units with washers and dryers?
No, 4034 Oakhaven St does not offer units with in unit laundry.
Does 4034 Oakhaven St have a pool?
No, 4034 Oakhaven St does not have a pool.
Does 4034 Oakhaven St have accessible units?
No, 4034 Oakhaven St does not have accessible units.
Does 4034 Oakhaven St have units with dishwashers?
No, 4034 Oakhaven St does not have units with dishwashers.
Does 4034 Oakhaven St have units with air conditioning?
Yes, 4034 Oakhaven St has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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