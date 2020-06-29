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3958 Walters St
Last updated September 15 2019 at 4:03 AM

3958 Walters St

3958 South Walters · No Longer Available
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Location

3958 South Walters, San Antonio, TX 78223
Highland Hills

Amenities

hardwood floors
garage
air conditioning
ceiling fan
fireplace
microwave
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
fireplace
hardwood floors
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
carport
parking
garage
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/3fcc3380ef ---- MOVE IN 8/21/2019* SECURITY DEPOSIT $1075, CLEANING DEPOSIT $200* GREAT 2 BEDROOM FLOOR PLAN W/ DETACHED GARAGE & CARPORT*LIVING/DINING AREA W/ HARDWOOD FLOORS*FULL BATH IN HALLWAY*KITCHEN W/ GAS COOKING STOVE/RANGE, REFRIGERATOR, MICROWAVE*LARGE FAMILY ROOM W/ DUAL CLOSETS*CARPORT PARKING SPACES & 1 CAR GARAGE W/ WORK BENCH AREA*LARGE BACK YARD W/ MATURE PECAN TREES*GREAT LOCATION TO H-E-B PLUS SHOPPING CENTER*EASY COMMUTE TO I37, 281 & I10*EASY COMMUTE TO FT. SAM HOUSTON, LACKLAND, AIRPORT & DOWNTOWN

Rent Includes: Some Furnishings Min/Max Months: 12/36 Ceiling Fan Living/Dining Room Combo Stove Vinyl

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3958 Walters St have any available units?
3958 Walters St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 3958 Walters St have?
Some of 3958 Walters St's amenities include hardwood floors, garage, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3958 Walters St currently offering any rent specials?
3958 Walters St is not currently offering any rent specials.
Is 3958 Walters St pet-friendly?
No, 3958 Walters St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 3958 Walters St offer parking?
Yes, 3958 Walters St offers parking.
Does 3958 Walters St have units with washers and dryers?
No, 3958 Walters St does not offer units with in unit laundry.
Does 3958 Walters St have a pool?
No, 3958 Walters St does not have a pool.
Does 3958 Walters St have accessible units?
No, 3958 Walters St does not have accessible units.
Does 3958 Walters St have units with dishwashers?
No, 3958 Walters St does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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