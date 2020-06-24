314 BALTIMORE 1

Amenities
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QUICK MOVE IN**RENOVATED UPSTAIRS 2BED/2BATH APARTMENT w/ INTERIOR PORCH/OFFICE AREA*PRIVATE 1ST FLOOR ENTRANCE TO MUD ROOM/BIKE STORAGE & STAIRS TO 2ND LEVEL APT*CUSTOM CABINETS, GRANITE COUNTERTOPS, WOOD FLOORS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, STACKED FRONT LOADING WASHER/DRYER UNITS, LARGE PANTRY, WALK-IN CLOSETS*PRIVATELY GATED DRIVEWAY OFF STREET W/ ACCESS TO STORAGE SHED*LOCATED BLOCKS AWAY FROM RIVERWALK & WALKING/BIKING DISTANCE TO THE ALAMO & PEARL*NEARBY PARK*EASY ACCESS TO MAJOR HIGHWAYS
Rent Includes: Some Furnishings
Min/Max Months: 12/36
Ceiling Fan
Ceramic Tile
Disposal
Dryer
Hardwood Flooring
Living/Dining Room Combo
Stove
Utility Room
Walk In Closet(S)
Washer