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San Antonio, TX
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314 BALTIMORE 1
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

314 BALTIMORE 1

314 Baltimore · No Longer Available
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Location

314 Baltimore, San Antonio, TX 78215
Downtown San Antonio

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
bike storage
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/e71c24f0f5 ----
QUICK MOVE IN**RENOVATED UPSTAIRS 2BED/2BATH APARTMENT w/ INTERIOR PORCH/OFFICE AREA*PRIVATE 1ST FLOOR ENTRANCE TO MUD ROOM/BIKE STORAGE & STAIRS TO 2ND LEVEL APT*CUSTOM CABINETS, GRANITE COUNTERTOPS, WOOD FLOORS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, STACKED FRONT LOADING WASHER/DRYER UNITS, LARGE PANTRY, WALK-IN CLOSETS*PRIVATELY GATED DRIVEWAY OFF STREET W/ ACCESS TO STORAGE SHED*LOCATED BLOCKS AWAY FROM RIVERWALK & WALKING/BIKING DISTANCE TO THE ALAMO & PEARL*NEARBY PARK*EASY ACCESS TO MAJOR HIGHWAYS

Rent Includes: Some Furnishings

Min/Max Months: 12/36

Ceiling Fan
Ceramic Tile
Disposal
Dryer
Hardwood Flooring
Living/Dining Room Combo
Stove
Utility Room
Walk In Closet(S)
Washer

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 314 BALTIMORE 1 have any available units?
314 BALTIMORE 1 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 314 BALTIMORE 1 have?
Some of 314 BALTIMORE 1's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 314 BALTIMORE 1 currently offering any rent specials?
314 BALTIMORE 1 is not currently offering any rent specials.
Is 314 BALTIMORE 1 pet-friendly?
No, 314 BALTIMORE 1 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 314 BALTIMORE 1 offer parking?
No, 314 BALTIMORE 1 does not offer parking.
Does 314 BALTIMORE 1 have units with washers and dryers?
Yes, 314 BALTIMORE 1 offers units with in unit laundry.
Does 314 BALTIMORE 1 have a pool?
No, 314 BALTIMORE 1 does not have a pool.
Does 314 BALTIMORE 1 have accessible units?
No, 314 BALTIMORE 1 does not have accessible units.
Does 314 BALTIMORE 1 have units with dishwashers?
No, 314 BALTIMORE 1 does not have units with dishwashers.
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