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2830 ZURICH
Last updated September 17 2019 at 3:15 AM

2830 ZURICH

2830 Zurich · No Longer Available
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Location

2830 Zurich, San Antonio, TX 78230

Amenities

patio / balcony
garbage disposal
garage
walk in closets
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
garbage disposal
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/0b99a0804d ---- MOVE IN SPECIAL "50% OFF FIRST MONTHS RENT ON A 12MONTH SIGNED LEASE" *MOVE IN 7/12/19! SECURITY DEPOSIT $2300, CLEANING DEPOSIT $300! FANTASTIC 2 STORY RENTAL W/ 2 CAR GARAGE & A WATER VIEW OF A GREAT POND*3 BEDROOMS, 2.5 BATHS NEAR SHOPPING*SPACIOUS LIVING ROOM & KITCHEN*GREAT SIZE BEDROOMS*MASTER HAS WALK-IN CLOSET & FULL BATH W/ DOUBLE VANITY*EXCELLENT BACKYARD W/ COVERED PATIO, PRIVACY FENCE, & MATURE TREES*HOME HAS BEEN RECENTLY COMPLETELY REPAINTED*EASY COMMUTE TO LACKLAND AFB, LA CANTERA*

Rent Includes: Condo/HOA Fees, HOA Amenities Min/Max Months: 12/12 Ceramic Tile Disposal Dryer Stove Utility Room Washer

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2830 ZURICH have any available units?
2830 ZURICH doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 2830 ZURICH have?
Some of 2830 ZURICH's amenities include patio / balcony, garbage disposal, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2830 ZURICH currently offering any rent specials?
2830 ZURICH is not currently offering any rent specials.
Is 2830 ZURICH pet-friendly?
No, 2830 ZURICH is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 2830 ZURICH offer parking?
Yes, 2830 ZURICH offers parking.
Does 2830 ZURICH have units with washers and dryers?
No, 2830 ZURICH does not offer units with in unit laundry.
Does 2830 ZURICH have a pool?
No, 2830 ZURICH does not have a pool.
Does 2830 ZURICH have accessible units?
No, 2830 ZURICH does not have accessible units.
Does 2830 ZURICH have units with dishwashers?
No, 2830 ZURICH does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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How much should you be paying for rent?

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