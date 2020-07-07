All apartments in San Antonio
Find more places like 2515 Turquoise Way.
How many bedrooms do you need?
Home
/
San Antonio, TX
/
2515 Turquoise Way
Last updated August 6 2019 at 4:43 PM

2515 Turquoise Way

2515 Turquoise Way · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
San Antonio
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all

Location

2515 Turquoise Way, San Antonio, TX 78251

Amenities

granite counters
hardwood floors
garbage disposal
air conditioning
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
fireplace
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
range
Property Amenities
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/836d1590bc ---- MOVE IN 7/16/19* SECURITY DEPOSIT $2000, CLEANING DEPOSIT $300* GREAT 4 BEDROOM, 3 1/2 BATH HOME* SPACIOUS LIVING AREA WITH WOOD FLOORS* CARPET IN BEDROOMS* CERAMIC TILE IN KITCHEN* HIGH CEILINGS* BEAUTIFUL FIREPLACE* NATURAL LIGHTING* KITCHEN HAS GRANITE COUNTER TOPS* NICE SIZED BEDROOMS AND UPSTAIRS STUDY/OFFICE ROOM HUGE BACKYARD* NEAR SHOPPING, INGRAM PARK MALL, AND SCHOOLS* EASY COMMUTE TO 410*

Rent Includes: Condo/HOA Fees, HOA Amenities Min/Max Months: 12/36 Ceiling Fan Ceramic Tile Disposal Dryer Hardwood Flooring Stove Utility Room Washer

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2515 Turquoise Way have any available units?
2515 Turquoise Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 2515 Turquoise Way have?
Some of 2515 Turquoise Way's amenities include granite counters, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2515 Turquoise Way currently offering any rent specials?
2515 Turquoise Way is not currently offering any rent specials.
Is 2515 Turquoise Way pet-friendly?
No, 2515 Turquoise Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 2515 Turquoise Way offer parking?
No, 2515 Turquoise Way does not offer parking.
Does 2515 Turquoise Way have units with washers and dryers?
No, 2515 Turquoise Way does not offer units with in unit laundry.
Does 2515 Turquoise Way have a pool?
No, 2515 Turquoise Way does not have a pool.
Does 2515 Turquoise Way have accessible units?
No, 2515 Turquoise Way does not have accessible units.
Does 2515 Turquoise Way have units with dishwashers?
No, 2515 Turquoise Way does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Helpful Articles
How to Break a Lease Without a Penalty or with Minimal Losses
Best Cities for Pets 2019
College Apartment Checklist: Everything You Need
What are Security Deposits? Everything Renters Should Know
How Do I Find an Apartment Fast?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Hillstone at Prue
6674 Prue Rd
San Antonio, TX 78240
The '68
623 Hemisfair Blvd
San Antonio, TX 78206
Indian Hollow
12701 West Ave
San Antonio, TX 78216
Spice Creek Apartments
8802 Cinnamon Creek Dr
San Antonio, TX 78240
Tradewinds Apartments
8802 Tradewind Drive
San Antonio, TX 78239
The Village Oaks
8011 N New Braunfels Ave
San Antonio, TX 78209
Brooks Townhomes
7200 S Presa St
San Antonio, TX 78223
Nexus Urban Living
6810 Glendora Ave
San Antonio, TX 78218

Similar Pages

San Antonio 1 BedroomsSan Antonio 2 BedroomsSan Antonio Dog Friendly Apartments
San Antonio Pet Friendly PlacesSan Antonio Studio Apartments
Bexar County ApartmentsWilliamson County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Austin, TXNew Braunfels, TXSan Marcos, TXKyle, TX
Universal City, TXLive Oak, TXBoerne, TXConverse, TX
Schertz, TXBuda, TXLockhart, TXCastle Hills, TX

Nearby Neighborhoods

Stone OakHighland HillsVance Jackson
Downtown San AntonioNorth CentralOak Park Northwood
Terrell HeightsShearer Hills Ridgeview

Apartments Near Colleges

Our Lady of the Lake UniversitySt Philip's College
San Antonio CollegeSt. Mary's University
The University of Texas Health Science Center at San Antonio