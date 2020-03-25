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San Antonio, TX
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23022 Woodlawn Ridge
Last updated April 19 2019 at 10:16 AM

23022 Woodlawn Ridge

23022 Woodlawn Ridge · No Longer Available
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Location

23022 Woodlawn Ridge, San Antonio, TX 78259

Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
pet friendly
23022 Woodlawn Ridge Available 05/07/19 3 BEDROOM HOME FEATURING AN ISLAND KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS*COVERED PATIO WITH A LOVELY VIEW*SPACIOUS MASTER WITH COFFERED CEILING*LARGE WALK-IN SHOWER*WALK-IN CLOSETS*FIREPLACE IN LIVING*STUDY OFF ENTRY COULD BE USED AS A DINING AREA** - 3 BEDROOM HOME FEATURING AN ISLAND KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS*COVERED PATIO WITH A LOVELY VIEW*SPACIOUS MASTER WITH COFFERED CEILING*LARGE WALK-IN SHOWER*WALK-IN CLOSETS*FIREPLACE IN LIVING*STUDY OFF ENTRY COULD BE USED AS A DINING AREA**EASY ACCESS TO TPC GOLF COURSE, SHOPPING, & RANDOLPH AFB*JOHNSON HIGH SCHOOL***$55 APP FEE PER PERSON NON-REFUNDABLE*APP FEE, 1ST MONTHS RENT, & DEPOSIT(S) MUST BE IN CERTIFIED FUNDS*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*PETS MUST BE APPROVED BY OWNER

No Pets Allowed

(RLNE3987976)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 23022 Woodlawn Ridge have any available units?
23022 Woodlawn Ridge doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 23022 Woodlawn Ridge have?
Some of 23022 Woodlawn Ridge's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 23022 Woodlawn Ridge currently offering any rent specials?
23022 Woodlawn Ridge is not currently offering any rent specials.
Is 23022 Woodlawn Ridge pet-friendly?
Yes, 23022 Woodlawn Ridge is pet friendly.
Does 23022 Woodlawn Ridge offer parking?
No, 23022 Woodlawn Ridge does not offer parking.
Does 23022 Woodlawn Ridge have units with washers and dryers?
No, 23022 Woodlawn Ridge does not offer units with in unit laundry.
Does 23022 Woodlawn Ridge have a pool?
No, 23022 Woodlawn Ridge does not have a pool.
Does 23022 Woodlawn Ridge have accessible units?
No, 23022 Woodlawn Ridge does not have accessible units.
Does 23022 Woodlawn Ridge have units with dishwashers?
No, 23022 Woodlawn Ridge does not have units with dishwashers.
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