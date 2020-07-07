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20615 Cliff Park
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

20615 Cliff Park

20615 Cliff Park · No Longer Available
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Location

20615 Cliff Park, San Antonio, TX 78258
Stone Oak

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
garage
GORGEOUS THREE SIDE BRICK HOME IN GATED COMMUNITY * LAMINATED WOOD FLOORS ON STUDY/MB * CERAMIC TILE THROUGHOUT MOST FIRST FLOOR AND ON WET AREAS * KITCHEN TO INCLUDE UPGRADED REFRIGERATOR, GAS RANGE, MICROWAVE, AND DISHWASHER BLACK APPLIANCES, ISLAND, BREAKFAST BAR, GRANITE COUNTER TOPS * 42' CABINETS * SPACIOUS MASTER BEDROOM AND BATH TO INCLUDE SHOWER, GARDEN TUB AND DOUBLE VANITIES * SPRINKLER SYSTEM * WATER SOFTENER * LANDSCAPED *GARAGE DOOR OPENER * REC CENTER: POOL, PLAY AREA, CLUB HOUSE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20615 Cliff Park have any available units?
20615 Cliff Park doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 20615 Cliff Park have?
Some of 20615 Cliff Park's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20615 Cliff Park currently offering any rent specials?
20615 Cliff Park is not currently offering any rent specials.
Is 20615 Cliff Park pet-friendly?
No, 20615 Cliff Park is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 20615 Cliff Park offer parking?
Yes, 20615 Cliff Park offers parking.
Does 20615 Cliff Park have units with washers and dryers?
No, 20615 Cliff Park does not offer units with in unit laundry.
Does 20615 Cliff Park have a pool?
Yes, 20615 Cliff Park has a pool.
Does 20615 Cliff Park have accessible units?
No, 20615 Cliff Park does not have accessible units.
Does 20615 Cliff Park have units with dishwashers?
Yes, 20615 Cliff Park has units with dishwashers.
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