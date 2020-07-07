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200 HARRIET DR
Last updated June 29 2019 at 1:41 PM

200 HARRIET DR

200 Harriet Dr · No Longer Available
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Location

200 Harriet Dr, San Antonio, TX 78216
Shearer Hills - Ridgeview

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garbage disposal
garage
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
fireplace
garbage disposal
hardwood floors
patio / balcony
range
Property Amenities
parking
pool
garage
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/1edf66d01c ---- MOVE IN 7/16/2019! SECURITY DEPOSIT $2195, CLEANING DEPOSIT $300! FANTASTIC 1 STORY RENTAL W/ 2 CAR GARAGE*4 BEDROOMS, 2 FULL BATHS NEAR SHOPPING*NO CARPET*CERAMIC TILE & WOOD FLOORING*LIVING ROOM W/ WOOD BURNING FIREPLACE & KITCHEN*GREAT SIZE BEDROOMS*SPLIT MASTER W/ CEILING FAN & FULL BATH W/ WHIRLPOOL TUB & SINGLE VANITY*EXCELLENT BACKYARD W/ COVERED PATIO, PRIVACY & CHAIN LINK FENCES, & MATURE TREES W/ GREAT SHADE*EASY COMMUTE TO LACKLAND, NORTH STAR, AIRPORT & RESTAURANTS*WALKING DISTANCE TO PARK* Min/Max Months: 12/36 Ceiling Fan Ceramic Tile Disposal Hardwood Flooring Stove Study Utility Room

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 200 HARRIET DR have any available units?
200 HARRIET DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 200 HARRIET DR have?
Some of 200 HARRIET DR's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 200 HARRIET DR currently offering any rent specials?
200 HARRIET DR is not currently offering any rent specials.
Is 200 HARRIET DR pet-friendly?
No, 200 HARRIET DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 200 HARRIET DR offer parking?
Yes, 200 HARRIET DR offers parking.
Does 200 HARRIET DR have units with washers and dryers?
No, 200 HARRIET DR does not offer units with in unit laundry.
Does 200 HARRIET DR have a pool?
Yes, 200 HARRIET DR has a pool.
Does 200 HARRIET DR have accessible units?
No, 200 HARRIET DR does not have accessible units.
Does 200 HARRIET DR have units with dishwashers?
No, 200 HARRIET DR does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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