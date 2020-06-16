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1804 TEXAS AVE
Last updated September 27 2019 at 10:06 PM

1804 TEXAS AVE

1804 Texas Avenue · No Longer Available
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Location

1804 Texas Avenue, San Antonio, TX 78228
Woodlawn Lake

Amenities

w/d hookup
hardwood floors
parking
air conditioning
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
fireplace
hardwood floors
range
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
parking
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/e873f6a02e ---- Move in 10/25/2019! *SECURITY DEPOSIT $800, CLEANING DEPOSIT $150*FANTASTIC 2BEDROOM 1BATH 1 STORY UNIT**OPEN FLOOR PLAN W/ WOOD FLOORS & CERAMIC TILE*LIVING/DINING ROOM*BREAKFAST BAR*KITCHEN W/ GAS COOKING STOVE/RANGE, REFRIGERATOR & HOOD VENT*WASHER & DRYER CONNECTIONS*2ND BEDROOM W/ CEILING FAN & WINDOW UNIT*FULL BATH IN HALLWAY W/ TUB/SHOWER COMBO & SINGLE VANITY*MASTER BEDROOM W/ CEILING FAN & WINDOW UNIT*PARKING IN REAR W/ ACCESS TO BACK DOOR INTO KITCHEN*EASY COMMUTE TO CULEBRA & BANDERA*

Rent Includes: Some Furnishings Min/Max Months: 12/36 Breakfast Nook Ceiling Fan Ceramic Tile Hardwood Flooring Stove Utility Room

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1804 TEXAS AVE have any available units?
1804 TEXAS AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 1804 TEXAS AVE have?
Some of 1804 TEXAS AVE's amenities include w/d hookup, hardwood floors, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1804 TEXAS AVE currently offering any rent specials?
1804 TEXAS AVE is not currently offering any rent specials.
Is 1804 TEXAS AVE pet-friendly?
No, 1804 TEXAS AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 1804 TEXAS AVE offer parking?
Yes, 1804 TEXAS AVE offers parking.
Does 1804 TEXAS AVE have units with washers and dryers?
No, 1804 TEXAS AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 1804 TEXAS AVE have a pool?
No, 1804 TEXAS AVE does not have a pool.
Does 1804 TEXAS AVE have accessible units?
No, 1804 TEXAS AVE does not have accessible units.
Does 1804 TEXAS AVE have units with dishwashers?
No, 1804 TEXAS AVE does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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How much should you be paying for rent?

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