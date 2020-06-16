1804 TEXAS AVE

Amenities
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/e873f6a02e ---- Move in 10/25/2019! *SECURITY DEPOSIT $800, CLEANING DEPOSIT $150*FANTASTIC 2BEDROOM 1BATH 1 STORY UNIT**OPEN FLOOR PLAN W/ WOOD FLOORS & CERAMIC TILE*LIVING/DINING ROOM*BREAKFAST BAR*KITCHEN W/ GAS COOKING STOVE/RANGE, REFRIGERATOR & HOOD VENT*WASHER & DRYER CONNECTIONS*2ND BEDROOM W/ CEILING FAN & WINDOW UNIT*FULL BATH IN HALLWAY W/ TUB/SHOWER COMBO & SINGLE VANITY*MASTER BEDROOM W/ CEILING FAN & WINDOW UNIT*PARKING IN REAR W/ ACCESS TO BACK DOOR INTO KITCHEN*EASY COMMUTE TO CULEBRA & BANDERA*
Rent Includes: Some Furnishings Min/Max Months: 12/36 Breakfast Nook Ceiling Fan Ceramic Tile Hardwood Flooring Stove Utility Room