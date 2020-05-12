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1746 CRAIG PL
Last updated August 2 2019 at 5:03 PM

1746 CRAIG PL

1746 West Craig Place · No Longer Available
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Location

1746 West Craig Place, San Antonio, TX 78201
Woodlawn Lake

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dogs allowed
air conditioning
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
range
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/c663c71053 ---- MOVE IN 9/25/19! SECURITY DEPOSIT $975, CLEANING DEPOSIT $200! FANTASTIC 1 STORY RENTAL W/ NO STAIRS*2 BEDROOMS, 1 FULL BATH NEAR SHOPPING*CARPET, CERAMIC TILE, & NEW HARD WOOD FLOORS IN HOME*SPACIOUS LIVING ROOM & EAT IN KITCHEN*GREAT SIZE BEDROOMS*SPLIT MASTER W/ SITTING ROOM & CEILING FAN*EXCELLENT BACKYARD W/ COVERED PATIO, CHAIN LINK FENCE, STORAGE BUILDING, & MATURE TREES W/ GREAT SHADE*EASY COMMUTE TO DOWNTOWN, SAC, FT SAM, SAMMC, & RESTAURANTS* DOGS ONLY!!*Make Ready Will Be Done Once Tenant Vacates Min/Max Months: 12/36 Ceiling Fan Ceramic Tile Hardwood Flooring Living/Dining Room Combo Stove Utility Room

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1746 CRAIG PL have any available units?
1746 CRAIG PL doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 1746 CRAIG PL have?
Some of 1746 CRAIG PL's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dogs allowed. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1746 CRAIG PL currently offering any rent specials?
1746 CRAIG PL is not currently offering any rent specials.
Is 1746 CRAIG PL pet-friendly?
Yes, 1746 CRAIG PL is pet friendly.
Does 1746 CRAIG PL offer parking?
No, 1746 CRAIG PL does not offer parking.
Does 1746 CRAIG PL have units with washers and dryers?
No, 1746 CRAIG PL does not offer units with in unit laundry.
Does 1746 CRAIG PL have a pool?
No, 1746 CRAIG PL does not have a pool.
Does 1746 CRAIG PL have accessible units?
No, 1746 CRAIG PL does not have accessible units.
Does 1746 CRAIG PL have units with dishwashers?
No, 1746 CRAIG PL does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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