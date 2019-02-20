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San Antonio, TX
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15510 Spring Coral
Last updated February 10 2020 at 10:20 PM

15510 Spring Coral

15510 Spring Coral · No Longer Available
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Location

15510 Spring Coral, San Antonio, TX 78247

Amenities

pet friendly
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
LOVELY 3 BR 2 BATH IN DESIRED GATED COMMUNITY*UPDATED SS APPLIANCES*KITCHEN OPENS TO LIVING/DINING AREAS*MASTER BEDROOM SEPARATE*WALK-IN CLOSET*CERAMIC TILE ENTRY, KITCHEN, DINING ROOM & BATHROOMS*SUN ROOM*NEISD SCHOOLS - LOVELY 3 BR 2 BATH IN DESIRED GATED COMMUNITY*UPDATED SS APPLIANCES*KITCHEN OPENS TO LIVING/DINING AREAS*MASTER BEDROOM SEPARATE*WALK-IN CLOSET*CERAMIC TILE ENTRY, KITCHEN, DINING ROOM & BATHROOMS*SUN ROOM*NEISD SCHOOLS*EASY ACCESS TO FT. SAM, RANDOLPH AFB, SHOPPING, & AIRPORT*$55 APP FEE PER PERSON IS NON-REFUNDABLE*SEC. DEP., 1ST MONTH'S RENT & PET FEES MUST BE CASH OR CERT. FUNDS*PET FEE IS NON-REFUNDABLE*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*PET RESTRICTIONS

(RLNE4584766)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15510 Spring Coral have any available units?
15510 Spring Coral doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 15510 Spring Coral currently offering any rent specials?
15510 Spring Coral isn't currently offering any rent specials.
Is 15510 Spring Coral pet-friendly?
Yes, 15510 Spring Coral is pet friendly.
Does 15510 Spring Coral offer parking?
No, 15510 Spring Coral does not offer parking.
Does 15510 Spring Coral have units with washers and dryers?
No, 15510 Spring Coral does not offer units with in unit laundry.
Does 15510 Spring Coral have a pool?
No, 15510 Spring Coral does not have a pool.
Does 15510 Spring Coral have accessible units?
No, 15510 Spring Coral does not have accessible units.
Does 15510 Spring Coral have units with dishwashers?
No, 15510 Spring Coral does not have units with dishwashers.
Does 15510 Spring Coral have units with air conditioning?
No, 15510 Spring Coral does not have units with air conditioning.
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