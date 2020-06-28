14447 Edgemont

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CUTE 2 BEDROOM FEATURING GRANITE COUNTERTOPS & TILE FLOORING*STOVE/RANGE, DISHWASHER, & REFRIGERATOR TO CONVEY*WATER & LANDSCAPING INCLUDED*ONE CAR GARAGE WITH OPENER*NICE FENCED BACK YARD*NEISD*$55 APP FEE PER PERSON NON REFUNDABLE*1ST MONTHS RENT & DEPO - CUTE 2 BEDROOM FEATURING GRANITE COUNTERTOPS & TILE FLOORING*STOVE/RANGE, DISHWASHER, & REFRIGERATOR TO CONVEY*WATER & LANDSCAPING INCLUDED*ONE CAR GARAGE WITH OPENER*NICE FENCED BACK YARD*NEISD*$55 APP FEE PER PERSON NON REFUNDABLE*1ST MONTHS RENT & DEPOSIT(S) MUST BE IN CERTIFIED FUNDS*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*PET RESTRICTIONS
(RLNE5069191)