All apartments in San Antonio
Find more places like 14447 Edgemont.
How many bedrooms do you need?
Home
/
San Antonio, TX
/
14447 Edgemont
Last updated September 5 2019 at 11:15 AM

14447 Edgemont

14447 Edgemont Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
San Antonio
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all

Location

14447 Edgemont Street, San Antonio, TX 78217
El Chaparral Fertile Valley

Amenities

granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
range
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
range
refrigerator
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
CUTE 2 BEDROOM FEATURING GRANITE COUNTERTOPS & TILE FLOORING*STOVE/RANGE, DISHWASHER, & REFRIGERATOR TO CONVEY*WATER & LANDSCAPING INCLUDED*ONE CAR GARAGE WITH OPENER*NICE FENCED BACK YARD*NEISD*$55 APP FEE PER PERSON NON REFUNDABLE*1ST MONTHS RENT & DEPO - CUTE 2 BEDROOM FEATURING GRANITE COUNTERTOPS & TILE FLOORING*STOVE/RANGE, DISHWASHER, & REFRIGERATOR TO CONVEY*WATER & LANDSCAPING INCLUDED*ONE CAR GARAGE WITH OPENER*NICE FENCED BACK YARD*NEISD*$55 APP FEE PER PERSON NON REFUNDABLE*1ST MONTHS RENT & DEPOSIT(S) MUST BE IN CERTIFIED FUNDS*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*PET RESTRICTIONS

(RLNE5069191)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14447 Edgemont have any available units?
14447 Edgemont doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 14447 Edgemont have?
Some of 14447 Edgemont's amenities include granite counters, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14447 Edgemont currently offering any rent specials?
14447 Edgemont is not currently offering any rent specials.
Is 14447 Edgemont pet-friendly?
Yes, 14447 Edgemont is pet friendly.
Does 14447 Edgemont offer parking?
Yes, 14447 Edgemont offers parking.
Does 14447 Edgemont have units with washers and dryers?
No, 14447 Edgemont does not offer units with in unit laundry.
Does 14447 Edgemont have a pool?
No, 14447 Edgemont does not have a pool.
Does 14447 Edgemont have accessible units?
No, 14447 Edgemont does not have accessible units.
Does 14447 Edgemont have units with dishwashers?
Yes, 14447 Edgemont has units with dishwashers.
Helpful Articles
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
When is the Best Time to Rent an Apartment?
9 Red Flags to Help Millennials Spot Rental Scams
How to Find a Roommate – 7 Tips
Rental References for Your Apartment Application. Who to Select?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Brooksfield Apartments
7577 Old Corpus Christi Road
San Antonio, TX 78223
Saddle Ridge
5711 N Knoll
San Antonio, TX 78240
Emerald Village
1604 N Loop 1604 E
San Antonio, TX 78259
Westmont at Cape Cod
13030 Blanco Rd
San Antonio, TX 78216
The Canopy
950 E Bitters Rd
San Antonio, TX 78216
Boston Woods
800 Gentleman Rd
San Antonio, TX 78201
Village at Vickery Grove
11518 Dakota Sky
San Antonio, TX 78249
Liberty Ridge Apartments
5940 NW Loop 410
San Antonio, TX 78238

Similar Pages

San Antonio 1 BedroomsSan Antonio 2 Bedrooms
San Antonio Dog Friendly ApartmentsSan Antonio Pet Friendly Places
San Antonio Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Austin, TXNew Braunfels, TXSan Marcos, TXKyle, TX
Universal City, TXLive Oak, TXBoerne, TXConverse, TX
Schertz, TXBuda, TXLockhart, TXCastle Hills, TX

Nearby Neighborhoods

Stone OakHighland HillsVance Jackson
Downtown San AntonioNorth CentralOak Park Northwood
Terrell HeightsShearer Hills Ridgeview

Apartments Near Colleges

Our Lady of the Lake UniversitySt Philip's College
San Antonio CollegeSt. Mary's University
The University of Texas Health Science Center at San Antonio