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14434 PERCHIN ST
Last updated August 6 2019 at 4:43 PM

14434 PERCHIN ST

14434 Perchin St · No Longer Available
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Location

14434 Perchin St, San Antonio, TX 78247

Amenities

patio / balcony
garbage disposal
garage
walk in closets
air conditioning
ceiling fan
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
fireplace
garbage disposal
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/54edc78026 ---- MOVE IN: 7/23/2019 SECURITY DEPOSIT $1425, CLEANING DEPOSIT $300, FANTASTIC 1 STORY RENTAL W/ LARGE CONVERTED GARAGE* LARGE 3 BEDROOMS, 2 FULL BATHS NEAR SHOPPING*CARPET, CERAMIC TILE, & VINYL THROUGHOUT ENTIRE HOME*SPACIOUS LIVING ROOM & KITCHEN*GREAT SIZE BEDROOMS*MASTER HAS WALK-IN CLOSET & FULL BATH W/ SINGLE VANITY*EXCELLENT BACKYARD W/ COVERED PATIO/DECK, PRIVACY FENCE, & MATURE TREES*EASY COMMUTE TO RANDOLPH AFB, RESTAURANTS, & THE FORUM*SUPER SCHOOLS.*NO PETS ALLOWED* Min/Max Months: 12/36 Ceiling Fan Ceramic Tile Disposal Stove Utility Room Vinyl

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14434 PERCHIN ST have any available units?
14434 PERCHIN ST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 14434 PERCHIN ST have?
Some of 14434 PERCHIN ST's amenities include patio / balcony, garbage disposal, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14434 PERCHIN ST currently offering any rent specials?
14434 PERCHIN ST is not currently offering any rent specials.
Is 14434 PERCHIN ST pet-friendly?
No, 14434 PERCHIN ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 14434 PERCHIN ST offer parking?
Yes, 14434 PERCHIN ST offers parking.
Does 14434 PERCHIN ST have units with washers and dryers?
No, 14434 PERCHIN ST does not offer units with in unit laundry.
Does 14434 PERCHIN ST have a pool?
No, 14434 PERCHIN ST does not have a pool.
Does 14434 PERCHIN ST have accessible units?
No, 14434 PERCHIN ST does not have accessible units.
Does 14434 PERCHIN ST have units with dishwashers?
No, 14434 PERCHIN ST does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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