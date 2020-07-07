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San Antonio, TX
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14219 PURPLE MARTIN
Last updated August 7 2019 at 4:35 PM

14219 PURPLE MARTIN

14219 Purple Martin · No Longer Available
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Location

14219 Purple Martin, San Antonio, TX 78233

Amenities

patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
walk in closets
air conditioning
ceiling fan
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
garbage disposal
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
game room
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/25020150db ---- MOVE IN 8/9/2019! SECURITY DEPOSIT $1725, CLEANING DEPOSIT $300*FANTASTIC RENTAL*GREAT 3 BEDROOM ROOM 2.5 BATH HOME*FAMILY ROOM W/ WOOD BURNING FIREPLACE*EAT IN KITCHEN W/ LOTS OF CABINETS*ISLAND KITCHEN W/ BREAKFAST BAR*REFRIGERATOR, STOVE/RANGE & DISHWASHER*UTILITY ROOM W/ PANTRY AREA & STORAGE*GAME ROOM UPSTAIRS*LARGE BEDROOMS W/ FULL BATH IN HALLWAY*LARGE MASTER W/ FULL BATH & DUAL CLOSETS*HUGE COVERED BACK PATIO*SPRINKLER SYSTEM*GREAT LOCATION TO RANDOLPH AFB, FT. SAM HOUSTON & BAMC*SUPER SCHOOLS**

Rent Includes: Condo/HOA Fees Min/Max Months: 12/36 Breakfast Nook Ceiling Fan Disposal Dryer Island Living/Dining Room Combo Stove Utility Room Vinyl Walk In Closet(S) Washer

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14219 PURPLE MARTIN have any available units?
14219 PURPLE MARTIN doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 14219 PURPLE MARTIN have?
Some of 14219 PURPLE MARTIN's amenities include patio / balcony, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14219 PURPLE MARTIN currently offering any rent specials?
14219 PURPLE MARTIN is not currently offering any rent specials.
Is 14219 PURPLE MARTIN pet-friendly?
No, 14219 PURPLE MARTIN is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 14219 PURPLE MARTIN offer parking?
No, 14219 PURPLE MARTIN does not offer parking.
Does 14219 PURPLE MARTIN have units with washers and dryers?
No, 14219 PURPLE MARTIN does not offer units with in unit laundry.
Does 14219 PURPLE MARTIN have a pool?
No, 14219 PURPLE MARTIN does not have a pool.
Does 14219 PURPLE MARTIN have accessible units?
No, 14219 PURPLE MARTIN does not have accessible units.
Does 14219 PURPLE MARTIN have units with dishwashers?
Yes, 14219 PURPLE MARTIN has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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