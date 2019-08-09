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San Antonio, TX
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14210 Swallow Dr
Last updated June 8 2019 at 10:54 AM

14210 Swallow Dr

14210 Swallow Drive · No Longer Available
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Location

14210 Swallow Drive, San Antonio, TX 78217
El Chaparral Fertile Valley

Amenities

hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
range
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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(RLNE4931512)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14210 Swallow Dr have any available units?
14210 Swallow Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 14210 Swallow Dr have?
Some of 14210 Swallow Dr's amenities include hardwood floors, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14210 Swallow Dr currently offering any rent specials?
14210 Swallow Dr is not currently offering any rent specials.
Is 14210 Swallow Dr pet-friendly?
Yes, 14210 Swallow Dr is pet friendly.
Does 14210 Swallow Dr offer parking?
Yes, 14210 Swallow Dr offers parking.
Does 14210 Swallow Dr have units with washers and dryers?
No, 14210 Swallow Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 14210 Swallow Dr have a pool?
No, 14210 Swallow Dr does not have a pool.
Does 14210 Swallow Dr have accessible units?
No, 14210 Swallow Dr does not have accessible units.
Does 14210 Swallow Dr have units with dishwashers?
Yes, 14210 Swallow Dr has units with dishwashers.
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