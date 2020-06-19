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1421 AUSTIN ST
Last updated June 9 2020 at 4:06 AM

1421 AUSTIN ST

1421 Austin Street · (210) 415-5835
COVID-19 Update
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Location

1421 Austin Street, San Antonio, TX 78215

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,250

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3 Bed · 2 Bath · 1690 sqft

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Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
garbage disposal
dishwasher
parking
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
extra storage
fireplace
garbage disposal
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
alarm system
parking
BEAUTIFUL RENOVATED 102 YR OLD HOME.IN THE HEART OF THE PEARL BREWERY AREA. THIS HOME IS 4 BLOCKS FROM THE RIVERWALK/PEARL.HOME IS COMPLETELY REDONE TO INCLUDE CENTRAL AIR/HEAT. DOUBLE PAYNED WINDOWS,INSULATION IN THE WALLS AND IN ATTIC,FULL ALARM SYSTEM,TONS OF COUSTOM ALL WOOD CABINETS,GRANITE COUNTER TOPS, DECORATIVE TILE BACKSPLASH, BUILT IN WINE BAR,FULL SIZE WASHER/DRYER CONNECTIONS, LOTS OF EXTRA STORAGE SPACE, ATTIC ACCESS STAIRS TO ADD EXTRA STORAGE IN THE ATTIC. STAINLESS STEEL APPLIANCES THAT INCLUDE: STOVE, MICROWAVE, DISHWASHER, REFRIDGERATOR,AND GARBAGE DISPOSAL. NEW GLASS PANTRY DOOR. NEW TILE FLOORS, HUGE MSTR CLOSET,6 FT. MSTR SHOWER W/ 2 SHOWER&RAIN HEADS IN THE 6 FT LONG DOUBLE SHOWER. THE MSTR. BATH HAS A T.V. & VCR ABOVE 6 FT. CLAW FOOT TUB.SOLOR SCREENS,FAUX WOOD BLINDS THROUGHOUT, 12 PICTURE WINDOW IN THE LIVING ROOM, FIRE PLACE IS OLD SO A FIRE PLACE ELECTRIC INSERT IS PROVIDED. BUILD IN BOOK SHELVES.THERE IS A 7 FOOT WIDE PICTURE WINDOW IN THE DINING RM.,6 FT. HIGH ROD IRON FENCING SURROUNDING THE FRONT AND SIDE OF THIS GORGEOUS HOME. IT EVEN HAS A ROLLING ROD IRON GATE THAT YOU CAN USE TO CLOSE BEHIND YOUR VEHICLES. GRAVEL DRIVEWAY CAN FIT 4 CARS TANDEM, NEW STOAGE SHED IN THE BACKYARD. The backyard has double gates which allows for parking of a recreation vehicle,boat or even a trailer. We had many compliments when using the home as and air BNB on the location and the layout of the home and how cozy this particular bungalow style home feels. This is a must see.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1421 AUSTIN ST have any available units?
1421 AUSTIN ST has a unit available for $2,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 1421 AUSTIN ST have?
Some of 1421 AUSTIN ST's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1421 AUSTIN ST currently offering any rent specials?
1421 AUSTIN ST isn't currently offering any rent specials.
Is 1421 AUSTIN ST pet-friendly?
No, 1421 AUSTIN ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 1421 AUSTIN ST offer parking?
Yes, 1421 AUSTIN ST does offer parking.
Does 1421 AUSTIN ST have units with washers and dryers?
No, 1421 AUSTIN ST does not offer units with in unit laundry.
Does 1421 AUSTIN ST have a pool?
No, 1421 AUSTIN ST does not have a pool.
Does 1421 AUSTIN ST have accessible units?
No, 1421 AUSTIN ST does not have accessible units.
Does 1421 AUSTIN ST have units with dishwashers?
Yes, 1421 AUSTIN ST has units with dishwashers.
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