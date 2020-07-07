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12115 RIDGE SPUR
Last updated September 17 2019 at 3:15 AM

12115 RIDGE SPUR

12115 Ridge Spur Street · No Longer Available
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Location

12115 Ridge Spur Street, San Antonio, TX 78247
Ridgestone

Amenities

granite counters
garbage disposal
garage
recently renovated
walk in closets
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
fireplace
garbage disposal
granite counters
range
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
basketball court
parking
playground
garage
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/c9b346d0e8 ---- MOVE IN SPECIAL: 50% OFF FIRST FULL MONTHS RENT ON A 18 MONTH SIGNED LEASE!! MOVE IN 7/2/2019! SECURITY DEPOSIT $1500, CLEANING DEPOSIT $300 FANTASTIC RENTAL W/ 2 CAR GARAGE*3 BEDROOMS, 2 BATHS*NEAR PLAYGROUND & BASKETBALL COURTS* NEWLY RENOVATED KITCHEN, WITH NEW CABINETS AND APPLIANCES, FRESH PAINT AND NEW FENCE INSTALLED*GRANITE COUNTERTOPS* SPACIOUS LIVING ROOM W/ WOOD BURNING FIREPLACE & KITCHEN W/ SMOOTH COOK TOP STOVE*GREAT SIZE BEDROOMS*MASTER HAS WALK-IN CLOSET, CEILING FAN, & FULL BATH*EXCELLEN

Rent Includes: HOA Amenities Min/Max Months: 18/36 Ceiling Fan Ceramic Tile Disposal Living/Dining Room Combo Stove

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12115 RIDGE SPUR have any available units?
12115 RIDGE SPUR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 12115 RIDGE SPUR have?
Some of 12115 RIDGE SPUR's amenities include granite counters, garbage disposal, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12115 RIDGE SPUR currently offering any rent specials?
12115 RIDGE SPUR is not currently offering any rent specials.
Is 12115 RIDGE SPUR pet-friendly?
No, 12115 RIDGE SPUR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 12115 RIDGE SPUR offer parking?
Yes, 12115 RIDGE SPUR offers parking.
Does 12115 RIDGE SPUR have units with washers and dryers?
No, 12115 RIDGE SPUR does not offer units with in unit laundry.
Does 12115 RIDGE SPUR have a pool?
No, 12115 RIDGE SPUR does not have a pool.
Does 12115 RIDGE SPUR have accessible units?
No, 12115 RIDGE SPUR does not have accessible units.
Does 12115 RIDGE SPUR have units with dishwashers?
No, 12115 RIDGE SPUR does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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