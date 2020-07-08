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San Antonio, TX
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12115 ORCHID BLOSSOM ST
Last updated April 3 2019 at 1:50 PM

12115 ORCHID BLOSSOM ST

12115 Orchid Blossom Street · No Longer Available
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Location

12115 Orchid Blossom Street, San Antonio, TX 78247
Blossom Park

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
air conditioning
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
range
Property Amenities
garage
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/5ffafeb0a5 ----
MOVE IN 5/14/19! SECURITY DEPOSIT $1475, CLEANING DEPOSIT $300! FANTASTIC 1 STORY RENTAL W/ 2 CAR GARAGE*3 BEDROOMS, 2 FULL BATHS NEAR SHOPPING*WOOD FLOORING THROUGHOUT ENTIRE HOME*NO CARPET*SPACIOUS LIVING ROOM W/ WOOD BURNING FIREPLACE & KITCHEN*GREAT SIZE BEDROOMS*MASTER HAS OUTSIDE ACCESS, MULTI-CLOSETS, CEILING FAN, & FULL BATH W/ STALL SHOWER & SINGLE VANITY*EXCELLENT BACKYARD W/ COVERED PATIO, PRIVACY & CHAIN LINK FENCE & MATURE TREES***

Rent Includes: Some Furnishings

Min/Max Months: 12/24

Ceiling Fan
Disposal
Hardwood Flooring
Stove

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12115 ORCHID BLOSSOM ST have any available units?
12115 ORCHID BLOSSOM ST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 12115 ORCHID BLOSSOM ST have?
Some of 12115 ORCHID BLOSSOM ST's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12115 ORCHID BLOSSOM ST currently offering any rent specials?
12115 ORCHID BLOSSOM ST is not currently offering any rent specials.
Is 12115 ORCHID BLOSSOM ST pet-friendly?
No, 12115 ORCHID BLOSSOM ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 12115 ORCHID BLOSSOM ST offer parking?
Yes, 12115 ORCHID BLOSSOM ST offers parking.
Does 12115 ORCHID BLOSSOM ST have units with washers and dryers?
No, 12115 ORCHID BLOSSOM ST does not offer units with in unit laundry.
Does 12115 ORCHID BLOSSOM ST have a pool?
No, 12115 ORCHID BLOSSOM ST does not have a pool.
Does 12115 ORCHID BLOSSOM ST have accessible units?
No, 12115 ORCHID BLOSSOM ST does not have accessible units.
Does 12115 ORCHID BLOSSOM ST have units with dishwashers?
No, 12115 ORCHID BLOSSOM ST does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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