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11903 El Sendero
Last updated February 11 2020 at 12:35 AM

11903 El Sendero

11903 El Sendero Street · No Longer Available
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Location

11903 El Sendero Street, San Antonio, TX 78233

Amenities

dishwasher
pet friendly
garage
air conditioning
microwave
range
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
microwave
range
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
CUTE 3 BR 2 BTH LOCATED IN NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT - CUTE 3 BR 2 BTH LOCATED IN NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT*APPLIANCES INCLUDE: DISHWASHER, STOVE/RANGE AND MICROWAVE*2" FAUX BLINDS THROUGHOUT*BOTH SHOWERS TILED*BIG MASTER*CENTRAL HVAC*ONE CAR GARAGE*EASY ACCESS TO I-35, RANDOLPH AFB, FORT SAM, LAKEVIEW CAMPUS & FORUM SHOPPING*$55 NON-REFUNDABLE APP FEE(S), SEC DEP, FIRST MONTH'S RENT, AND PET FEE(S) MUST BE IN CERT FUNDS I.E. CASH/M.O.*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*PET RESTRICTIONS

(RLNE1837910)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11903 El Sendero have any available units?
11903 El Sendero doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 11903 El Sendero have?
Some of 11903 El Sendero's amenities include dishwasher, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11903 El Sendero currently offering any rent specials?
11903 El Sendero is not currently offering any rent specials.
Is 11903 El Sendero pet-friendly?
Yes, 11903 El Sendero is pet friendly.
Does 11903 El Sendero offer parking?
Yes, 11903 El Sendero offers parking.
Does 11903 El Sendero have units with washers and dryers?
No, 11903 El Sendero does not offer units with in unit laundry.
Does 11903 El Sendero have a pool?
No, 11903 El Sendero does not have a pool.
Does 11903 El Sendero have accessible units?
No, 11903 El Sendero does not have accessible units.
Does 11903 El Sendero have units with dishwashers?
Yes, 11903 El Sendero has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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