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10527 Perrin Beitel Unit C102
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10527 Perrin Beitel Unit C102

10527 Perrin Beitel · No Longer Available
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Location

10527 Perrin Beitel, San Antonio, TX 78217

Amenities

in unit laundry
pet friendly
recently renovated
pool
fireplace
microwave
Unit Amenities
fireplace
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
NICE 1 BR CONDO IN DESIRED GATED COMMUNITY*EASY ACCESS TO I35, 410, AND SHOPPING*UPDATED APPLIANCES INCLUDING A REFRIGERATOR AND STACKED WASHER/DRYER COMBO*WOOD BURNING FIREPLACE*STOVE AND MICROWAVE - NICE 1 BR CONDO IN DESIRED GATED COMMUNITY*EASY ACCESS TO I35, 410, AND SHOPPING*UPDATED APPLIANCES INCLUDING A REFRIGERATOR AND STACKED WASHER/DRYER COMBO*WOOD BURNING FIREPLACE*STOVE AND MICROWAVE*$55 APP FEE NON-REFUNDABLE*FIRST MONTH'S RENT, SEC. DEP. AND APP FEE(S) MUST BE IN CERTIFIED FUNDS I.E. CASH/MONEY ORDER*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*PET RESTRICTIONS

(RLNE4502342)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10527 Perrin Beitel Unit C102 have any available units?
10527 Perrin Beitel Unit C102 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 10527 Perrin Beitel Unit C102 have?
Some of 10527 Perrin Beitel Unit C102's amenities include in unit laundry, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10527 Perrin Beitel Unit C102 currently offering any rent specials?
10527 Perrin Beitel Unit C102 is not currently offering any rent specials.
Is 10527 Perrin Beitel Unit C102 pet-friendly?
Yes, 10527 Perrin Beitel Unit C102 is pet friendly.
Does 10527 Perrin Beitel Unit C102 offer parking?
No, 10527 Perrin Beitel Unit C102 does not offer parking.
Does 10527 Perrin Beitel Unit C102 have units with washers and dryers?
Yes, 10527 Perrin Beitel Unit C102 offers units with in unit laundry.
Does 10527 Perrin Beitel Unit C102 have a pool?
Yes, 10527 Perrin Beitel Unit C102 has a pool.
Does 10527 Perrin Beitel Unit C102 have accessible units?
No, 10527 Perrin Beitel Unit C102 does not have accessible units.
Does 10527 Perrin Beitel Unit C102 have units with dishwashers?
No, 10527 Perrin Beitel Unit C102 does not have units with dishwashers.
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