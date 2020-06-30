3602 Windhill

Amenities
BEAUTIFUL EXECUTIVE HOME FEATURING 4 NICE SIZE BEDROOMS, 2.5 BATHROOMS*ALL NEW INTERIOR PAINT, FLOORING*GRANITE COUNTER TOPS & BACKSPLASH*FORMAL LIVING, FAMILY ROOM & GAME ROOM*ALL BEDROOMS LOCATED UPSTAIRS*OVERSIZED LAUNDRY ROOM WITH COMBINATION PANTRY*OPEN KITCHEN/FAMILY/LIVING & ISLAND KITCHEN*MASTER BEDROOM HAS SITTING AREA*MASTER BATHROOM HAS DOUBLE SINKS, SEPARATE TUB AND SHOWER*HUGE WALK IN MASTER CLOSET*EVERYTHING IS SO CLEAN & NEW*MINUTES TO OUTLET MALL, DELL/EMC, TOLLWAY * IH 35*