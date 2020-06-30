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Round Rock, TX
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3602 Windhill
Last updated May 17 2020 at 4:37 PM

3602 Windhill

3602 Windhill Loop · No Longer Available
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Location

3602 Windhill Loop, Round Rock, TX 78681
Preserve at Stone Oak

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
Property Amenities
game room
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3602 Windhill have any available units?
3602 Windhill doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Round Rock, TX.
How much is rent in Round Rock, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Round Rock Rent Report.
What amenities does 3602 Windhill have?
Some of 3602 Windhill's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3602 Windhill currently offering any rent specials?
3602 Windhill is not currently offering any rent specials.
Is 3602 Windhill pet-friendly?
No, 3602 Windhill is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Round Rock.
Does 3602 Windhill offer parking?
Yes, 3602 Windhill offers parking.
Does 3602 Windhill have units with washers and dryers?
No, 3602 Windhill does not offer units with in unit laundry.
Does 3602 Windhill have a pool?
No, 3602 Windhill does not have a pool.
Does 3602 Windhill have accessible units?
No, 3602 Windhill does not have accessible units.
Does 3602 Windhill have units with dishwashers?
Yes, 3602 Windhill has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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