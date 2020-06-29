2410 Roundabout LN

Amenities
SPACIOUS & COMFORTABLE HOME*NICE SIZE KITCHEN W/COMBINATION BREAKFAST AREA*GRANITE COUNTERTOPS & STAINLESS STEEL APPLIANCES*BAR OPEN TO FORMAL DINING & LIVING ROOM*MAIN LEVEL FEATURES NICE SIZE LIVING W/ HIGH CEILINGS & FIREPLACE*MASTER BEDROOM SUITE DOWNSTAIRS W/ WALK IN CLOSETS, DOUBLE VANITIES, SEPARATE TUB/SHOWER*TWO BEDROOMS UPSTAIRS & LOFT AREA FOR STUDY*LOTS OF STORAGE*BACKYARD FEATURES PRIVACY FENCED YARD W/ LARGE OAK TREE PROVIDING SHADE FOR THE DECK AREA*OWNER WILL MAINTAIN LAWN FOR $1825