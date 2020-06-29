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Round Rock, TX
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2410 Roundabout LN
Last updated May 15 2020 at 3:49 PM

2410 Roundabout LN

2410 Roundabout Lane · No Longer Available
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Location

2410 Roundabout Lane, Round Rock, TX 78664
High Country

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
accessible
parking
SPACIOUS & COMFORTABLE HOME*NICE SIZE KITCHEN W/COMBINATION BREAKFAST AREA*GRANITE COUNTERTOPS & STAINLESS STEEL APPLIANCES*BAR OPEN TO FORMAL DINING & LIVING ROOM*MAIN LEVEL FEATURES NICE SIZE LIVING W/ HIGH CEILINGS & FIREPLACE*MASTER BEDROOM SUITE DOWNSTAIRS W/ WALK IN CLOSETS, DOUBLE VANITIES, SEPARATE TUB/SHOWER*TWO BEDROOMS UPSTAIRS & LOFT AREA FOR STUDY*LOTS OF STORAGE*BACKYARD FEATURES PRIVACY FENCED YARD W/ LARGE OAK TREE PROVIDING SHADE FOR THE DECK AREA*OWNER WILL MAINTAIN LAWN FOR $1825

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2410 Roundabout LN have any available units?
2410 Roundabout LN doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Round Rock, TX.
How much is rent in Round Rock, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Round Rock Rent Report.
What amenities does 2410 Roundabout LN have?
Some of 2410 Roundabout LN's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2410 Roundabout LN currently offering any rent specials?
2410 Roundabout LN is not currently offering any rent specials.
Is 2410 Roundabout LN pet-friendly?
No, 2410 Roundabout LN is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Round Rock.
Does 2410 Roundabout LN offer parking?
Yes, 2410 Roundabout LN offers parking.
Does 2410 Roundabout LN have units with washers and dryers?
No, 2410 Roundabout LN does not offer units with in unit laundry.
Does 2410 Roundabout LN have a pool?
No, 2410 Roundabout LN does not have a pool.
Does 2410 Roundabout LN have accessible units?
Yes, 2410 Roundabout LN has accessible units.
Does 2410 Roundabout LN have units with dishwashers?
Yes, 2410 Roundabout LN has units with dishwashers.
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