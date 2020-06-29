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2021 Whitney Bay Drive
Last updated July 10 2019 at 5:37 AM

2021 Whitney Bay Drive

2021 Whitney Bay Drive · No Longer Available
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Location

2021 Whitney Bay Drive, Rockwall, TX 75087
Shores North

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
gym
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
furnished
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
bbq/grill
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2021 Whitney Bay Drive have any available units?
2021 Whitney Bay Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Rockwall, TX.
What amenities does 2021 Whitney Bay Drive have?
Some of 2021 Whitney Bay Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2021 Whitney Bay Drive currently offering any rent specials?
2021 Whitney Bay Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2021 Whitney Bay Drive pet-friendly?
No, 2021 Whitney Bay Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Rockwall.
Does 2021 Whitney Bay Drive offer parking?
Yes, 2021 Whitney Bay Drive offers parking.
Does 2021 Whitney Bay Drive have units with washers and dryers?
No, 2021 Whitney Bay Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2021 Whitney Bay Drive have a pool?
Yes, 2021 Whitney Bay Drive has a pool.
Does 2021 Whitney Bay Drive have accessible units?
No, 2021 Whitney Bay Drive does not have accessible units.
Does 2021 Whitney Bay Drive have units with dishwashers?
Yes, 2021 Whitney Bay Drive has units with dishwashers.
Does 2021 Whitney Bay Drive have units with air conditioning?
No, 2021 Whitney Bay Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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