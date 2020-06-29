2021 Whitney Bay Drive

Amenities
NICE ONE STORY HARDWOOD FLOORING THRUOUT - NO CARPET! FURNISHED - 3 BEDROOMS & 2 LIVING AREAS. SECONDARY BDRMS W JACK N JILL BATH. SPLIT MASTER SUITE GARDEN BATH, SEP SHOWER & CUSTOM CLOSET. SPACIOUS ISLAND KITCHEN SS FRIG, GAS COOKTOP EXTENDED BREAKFAST BAR &DINING AREA.LARGE FORMAL DINING.DECORATIVE ARCHES & ART NICHES. 2ND LIVING AREA PERFECT FOR STUDY.
BUILTIN IN BBQ IN BACKYARD (UNDER CONSTRUCTION TO BE COMPLETED)
WALKING DISTANCE TO SHORES PARK.CLOSE TO SCHOOLS & SHOPPING! RESORT STYLE LIVING IN HIGHLY DESIRED SHORES COMMUNITY WITH CLUB HOUSE, RESTAURANT,SWIMMING POOLS, TENNIS, GOLF,FITNESS
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