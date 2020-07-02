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1285 Crestway Drive
Last updated March 29 2020 at 10:04 AM

1285 Crestway Drive

1285 Crestway Drive · No Longer Available
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Location

1285 Crestway Drive, Rockwall, TX 75087
The Shores

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
gym
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
microwave
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
gym
parking
playground
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1285 Crestway Drive have any available units?
1285 Crestway Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Rockwall, TX.
What amenities does 1285 Crestway Drive have?
Some of 1285 Crestway Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1285 Crestway Drive currently offering any rent specials?
1285 Crestway Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1285 Crestway Drive pet-friendly?
Yes, 1285 Crestway Drive is pet friendly.
Does 1285 Crestway Drive offer parking?
Yes, 1285 Crestway Drive offers parking.
Does 1285 Crestway Drive have units with washers and dryers?
No, 1285 Crestway Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1285 Crestway Drive have a pool?
Yes, 1285 Crestway Drive has a pool.
Does 1285 Crestway Drive have accessible units?
No, 1285 Crestway Drive does not have accessible units.
Does 1285 Crestway Drive have units with dishwashers?
Yes, 1285 Crestway Drive has units with dishwashers.
Does 1285 Crestway Drive have units with air conditioning?
No, 1285 Crestway Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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