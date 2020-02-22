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Rendon, TX
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4270 Fm Road 1187
Last updated February 22 2020 at 2:58 AM

4270 Fm Road 1187

4270 East Rendon Crowley Road · No Longer Available
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Location

4270 East Rendon Crowley Road, Rendon, TX 76140
Garden Acres

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
game room
SPACIOUS 1 ACRE PROPERTY WITH COUNTRY FEEL & EASY CITY ACCESS. REMODELED KITCHEN BOASTS OF GRANITE COUNTERTOPS, CUSTOM CABINETS & HUGE WALK-IN PANTRY. NICE SIZE BONUS ROOM COULD BE 4TH BEDROOM, GAMEROOM, STUDY OR 2ND LIVING SPACE. NICE SIZE BEDROOMS & TONS OF STORAGE. LARGE COVERED BACK PORCH. SOME PETS ALLOWED WITH ADDITIONAL DEPOSITS.
*** ADDITIONAL ACREAGE AVAILABLE FOR LEASE PER SEPARATE AGREEMENT. CALL LIST AGENT FOR DETAILS.
*** DO NOT ENTER DRIVEWAY WITH OUT AN APPOINTMENT!! DRIVEWAY IS SHARED WITH OTHER PRIVATE PROPERTY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4270 Fm Road 1187 have any available units?
4270 Fm Road 1187 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Rendon, TX.
What amenities does 4270 Fm Road 1187 have?
Some of 4270 Fm Road 1187's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4270 Fm Road 1187 currently offering any rent specials?
4270 Fm Road 1187 is not currently offering any rent specials.
Is 4270 Fm Road 1187 pet-friendly?
Yes, 4270 Fm Road 1187 is pet friendly.
Does 4270 Fm Road 1187 offer parking?
No, 4270 Fm Road 1187 does not offer parking.
Does 4270 Fm Road 1187 have units with washers and dryers?
No, 4270 Fm Road 1187 does not offer units with in unit laundry.
Does 4270 Fm Road 1187 have a pool?
No, 4270 Fm Road 1187 does not have a pool.
Does 4270 Fm Road 1187 have accessible units?
No, 4270 Fm Road 1187 does not have accessible units.
Does 4270 Fm Road 1187 have units with dishwashers?
Yes, 4270 Fm Road 1187 has units with dishwashers.
Does 4270 Fm Road 1187 have units with air conditioning?
No, 4270 Fm Road 1187 does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
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