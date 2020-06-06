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808 Snapdragon Lane
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808 Snapdragon Lane

808 Snapdragon Lane · No Longer Available
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Location

808 Snapdragon Lane, Plano, TX 75075

Amenities

granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
microwave
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
walk in closets
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 808 Snapdragon Lane have any available units?
808 Snapdragon Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 808 Snapdragon Lane have?
Some of 808 Snapdragon Lane's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 808 Snapdragon Lane currently offering any rent specials?
808 Snapdragon Lane is not currently offering any rent specials.
Is 808 Snapdragon Lane pet-friendly?
No, 808 Snapdragon Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 808 Snapdragon Lane offer parking?
Yes, 808 Snapdragon Lane offers parking.
Does 808 Snapdragon Lane have units with washers and dryers?
No, 808 Snapdragon Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 808 Snapdragon Lane have a pool?
No, 808 Snapdragon Lane does not have a pool.
Does 808 Snapdragon Lane have accessible units?
No, 808 Snapdragon Lane does not have accessible units.
Does 808 Snapdragon Lane have units with dishwashers?
Yes, 808 Snapdragon Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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