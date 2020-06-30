All apartments in Plano
Find more places like 7924 Hazeltine Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Plano, TX
/
7924 Hazeltine Drive
Last updated February 22 2020 at 3:00 AM

7924 Hazeltine Drive

7924 Hazeltine Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Plano
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
2 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

7924 Hazeltine Drive, Plano, TX 75025

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
COZY, STUNNING, LIGHT & BRIGHT HOME IN EXEMPLARY PLANO ISD WITH 2 LIVING AREAS. TREVERTINE, HARDWOOD & CARPET FLOORING. GOURMET UPDATED KITCHEN WITH ISLAND, GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, OVEN, GAS COOK TOP & SEP PANTRY. LARGE MASTER BEDROOM WITH UPDATED BATHROOM & 2 CLOSETS. JETTED TUB IN MASTER BATH, TUB IN SECOND BATH, C-TILE IN BATHROOMS. SPECIOUS SECONDARY BEDROOMS WITH WIC. UPGRADED LIGHTING, FIXTURES, FANS, DRAPES, BLINDS, CUSTOM PAINT & MUCH MORE. WASHER, DRYER & REFRIGERATOR INCLUDED, IF NEEDED. CLOSE TO ALL MAJOR HIGHWAYS!! HURRY IT WILL GO FAST!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7924 Hazeltine Drive have any available units?
7924 Hazeltine Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 7924 Hazeltine Drive have?
Some of 7924 Hazeltine Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7924 Hazeltine Drive currently offering any rent specials?
7924 Hazeltine Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7924 Hazeltine Drive pet-friendly?
No, 7924 Hazeltine Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 7924 Hazeltine Drive offer parking?
Yes, 7924 Hazeltine Drive offers parking.
Does 7924 Hazeltine Drive have units with washers and dryers?
Yes, 7924 Hazeltine Drive offers units with in unit laundry.
Does 7924 Hazeltine Drive have a pool?
No, 7924 Hazeltine Drive does not have a pool.
Does 7924 Hazeltine Drive have accessible units?
No, 7924 Hazeltine Drive does not have accessible units.
Does 7924 Hazeltine Drive have units with dishwashers?
Yes, 7924 Hazeltine Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
How to Move Cross Country
Condo vs. Apartment: Differences, Pros, and Cons
Tips for Finding an Apartment in One Week
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Highpoint Apartments and Townhomes
6533 E Medalist Cir
Plano, TX 75023
Mission Gate
8025 Ohio Dr
Plano, TX 75024
The Wellington at Willow Bend
3200 Parkwood Blvd
Plano, TX 75093
The Encore Apartments
4700 Tribeca Ln
Plano, TX 75024
Villas of Spring Creek
6301 Stonewood Dr
Plano, TX 75024
Giovanna
1800 E Spring Creek Pkwy
Plano, TX 75074
Cityscape at Market Center
3825 Mapleshade Ln
Plano, TX 75075
Gateway Crossing
380 Vistacourt Dr
Plano, TX 75074

Similar Pages

Plano 1 BedroomsPlano 2 Bedrooms
Plano Apartments with ParkingPlano Pet Friendly Places
Plano Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXIrving, TX
Garland, TXGrand Prairie, TXFrisco, TXCarrollton, TX
McKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TX

Nearby Neighborhoods

Willow BendStratford Estates
Downtown Plano

Apartments Near Colleges

Amberton UniversityEl Centro College
The University of Texas at DallasUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Collin County Community College District