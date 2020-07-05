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6240 PARK MEADOW Lane
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

6240 PARK MEADOW Lane

6240 Park Meadow Lane · No Longer Available
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Location

6240 Park Meadow Lane, Plano, TX 75093

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6240 PARK MEADOW Lane have any available units?
6240 PARK MEADOW Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 6240 PARK MEADOW Lane have?
Some of 6240 PARK MEADOW Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6240 PARK MEADOW Lane currently offering any rent specials?
6240 PARK MEADOW Lane is not currently offering any rent specials.
Is 6240 PARK MEADOW Lane pet-friendly?
No, 6240 PARK MEADOW Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 6240 PARK MEADOW Lane offer parking?
Yes, 6240 PARK MEADOW Lane offers parking.
Does 6240 PARK MEADOW Lane have units with washers and dryers?
Yes, 6240 PARK MEADOW Lane offers units with in unit laundry.
Does 6240 PARK MEADOW Lane have a pool?
No, 6240 PARK MEADOW Lane does not have a pool.
Does 6240 PARK MEADOW Lane have accessible units?
No, 6240 PARK MEADOW Lane does not have accessible units.
Does 6240 PARK MEADOW Lane have units with dishwashers?
Yes, 6240 PARK MEADOW Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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