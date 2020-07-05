6240 PARK MEADOW Lane

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EXTRAORDINARY 3 BR W.PLANO GARDEN HOME*BRIGHT & OPEN WITH WOOD FLOORS IN ENTRY & LIVING ROOM*GOURMET KITCHEN WITH UPDATED CABINETS, VENTED GAS COOKING, SS KITCHENAID APPL INCL REFRIGERATOR*BEAUTIFUL GRANITE TOPS*LAVISH MASTER BATHROOM WITH HEATED MARBLE FLOOR,UPDATED CABINETS & DOUBLE VESSEL MARBLE VANITY*ELFA CLOSET SYSTEM*2ND BATH HAS MARBLE VANITY, HEATED FLOOR & TOWEL BAR*GARAGE FLOOR HAS SPECIAL EPOXY FINISH*NICE SPACIOUS YARD WITH B-O-B FENCE*WALK TO BARKSDALE ELEMENTARY*EASY ACCESS TO DNT