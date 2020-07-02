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1101 Melcer Street
Last updated March 30 2019 at 8:57 AM

1101 Melcer Street

1101 Melcer Street · No Longer Available
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Location

1101 Melcer Street, Plano, TX 75074

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
new construction
garage
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
game room
parking
garage
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1101 Melcer Street have any available units?
1101 Melcer Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 1101 Melcer Street have?
Some of 1101 Melcer Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1101 Melcer Street currently offering any rent specials?
1101 Melcer Street is not currently offering any rent specials.
Is 1101 Melcer Street pet-friendly?
No, 1101 Melcer Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 1101 Melcer Street offer parking?
Yes, 1101 Melcer Street offers parking.
Does 1101 Melcer Street have units with washers and dryers?
No, 1101 Melcer Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1101 Melcer Street have a pool?
No, 1101 Melcer Street does not have a pool.
Does 1101 Melcer Street have accessible units?
No, 1101 Melcer Street does not have accessible units.
Does 1101 Melcer Street have units with dishwashers?
Yes, 1101 Melcer Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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How much should you be paying for rent?

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