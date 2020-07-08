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924 Misty Acres Dr
Last updated May 13 2020 at 4:41 AM

924 Misty Acres Dr

924 Misty Acres Drive · No Longer Available
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Location

924 Misty Acres Drive, New Braunfels, TX 78130

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
microwave
Unit Amenities
hardwood floors
microwave
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
UPSCALE DUPLEX IN CUL-DE-SAC AREA, 924 IS RIGHT HALF OF DUPLEX, QUIET STREET, 9" CILING FANS, INSIDE UTILITY, MICROWAVE, AUTO GARAGE DOOR OPENER, PRIVACY FENCE IN BACK, LANDSCAPED W/SPRINKLER SYSTEM. GREAT LOCATION, NEAR I-35 AND A SHORT DISTANCE TO DOWNTOWN NEW BRAUNFELS. CLOSE TO SCHOOLS AND SHOPPING. LOTS OF PRIVACY...WITH TRANQUILITY. END OF CUL DE SAC, EMPTY FIELD NEXT DOOR FOR EXTRA PRIVACY! EZ ACCESS I35! CAN'T PASS UP THIS DARLING CUTE COTTAGE! JUST INSTALLED FIBERGLASS WOOD LAMINATE FLOORING IN HOME. KITCHEN AND BATHROOM HAVE CERAMIC TILE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 924 Misty Acres Dr have any available units?
924 Misty Acres Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New Braunfels, TX.
What amenities does 924 Misty Acres Dr have?
Some of 924 Misty Acres Dr's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 924 Misty Acres Dr currently offering any rent specials?
924 Misty Acres Dr is not currently offering any rent specials.
Is 924 Misty Acres Dr pet-friendly?
No, 924 Misty Acres Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New Braunfels.
Does 924 Misty Acres Dr offer parking?
Yes, 924 Misty Acres Dr offers parking.
Does 924 Misty Acres Dr have units with washers and dryers?
No, 924 Misty Acres Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 924 Misty Acres Dr have a pool?
No, 924 Misty Acres Dr does not have a pool.
Does 924 Misty Acres Dr have accessible units?
No, 924 Misty Acres Dr does not have accessible units.
Does 924 Misty Acres Dr have units with dishwashers?
No, 924 Misty Acres Dr does not have units with dishwashers.
Does 924 Misty Acres Dr have units with air conditioning?
No, 924 Misty Acres Dr does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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