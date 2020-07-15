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Midland, TX
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15 Metz Ct
Last updated June 26 2020 at 1:26 AM

15 Metz Ct

15 Metz Court · (432) 684-8202
COVID-19 Update
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Location

15 Metz Court, Midland, TX 79705
Goddard Heights

Price and availability

INFO PROVIDED BY Propertyware

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,500

4 Bed · 2.5 Bath · 2731 sqft

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Amenities

granite counters
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15 Metz Ct have any available units?
15 Metz Ct has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 15 Metz Ct have?
Some of 15 Metz Ct's amenities include granite counters, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15 Metz Ct currently offering any rent specials?
15 Metz Ct is not currently offering any rent specials.
Is 15 Metz Ct pet-friendly?
Yes, 15 Metz Ct is pet friendly.
Does 15 Metz Ct offer parking?
No, 15 Metz Ct does not offer parking.
Does 15 Metz Ct have units with washers and dryers?
No, 15 Metz Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 15 Metz Ct have a pool?
No, 15 Metz Ct does not have a pool.
Does 15 Metz Ct have accessible units?
No, 15 Metz Ct does not have accessible units.
Does 15 Metz Ct have units with dishwashers?
Yes, 15 Metz Ct has units with dishwashers.
Does 15 Metz Ct have units with air conditioning?
Yes, 15 Metz Ct has units with air conditioning.
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