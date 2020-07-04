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McKinney, TX
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7521 RENAISSANCE Boulevard
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

7521 RENAISSANCE Boulevard

7521 Renaissance Boulevard · No Longer Available
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Location

7521 Renaissance Boulevard, McKinney, TX 75070
Stonebridge Ranch

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
new construction
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
new construction
pet friendly
***INSTRUCTIONS AND REQUIRED FORMS ARE SUPPLEMENTS TO MLS LISTING. Only provided forms will be accepted at time of application***MODERN FRENCH INSPIRED COMMUNITY IN BEAUTIFUL WEST MCKINNEY. BEAUTIFULLY APPOINTED DEVELOPER OWNED TOWNHOMES WITH ALL THE LUXURY AMENITIES THAT WILL APPEAL TO YOUR MOST DISCRIMINATING CLIENTS. WOOD FLOORS, GOURMET KITCHEN, CUSTOM COUNTER TOPS, 7 INCH BASEBOARDS, DEEP CROWN MOLDINGS. 42 INCH CUSTOM CABINETS, BOSCH STAINLESS STEEL APPLIANCES, REFRIGERATOR AND PLANTATION SHUTTERS INCLUDED. PETS ON A CASE BY CASE BASIS, NO SMOKING. AVAILABLE AUGUST 1ST.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7521 RENAISSANCE Boulevard have any available units?
7521 RENAISSANCE Boulevard doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 7521 RENAISSANCE Boulevard have?
Some of 7521 RENAISSANCE Boulevard's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7521 RENAISSANCE Boulevard currently offering any rent specials?
7521 RENAISSANCE Boulevard is not currently offering any rent specials.
Is 7521 RENAISSANCE Boulevard pet-friendly?
Yes, 7521 RENAISSANCE Boulevard is pet friendly.
Does 7521 RENAISSANCE Boulevard offer parking?
No, 7521 RENAISSANCE Boulevard does not offer parking.
Does 7521 RENAISSANCE Boulevard have units with washers and dryers?
No, 7521 RENAISSANCE Boulevard does not offer units with in unit laundry.
Does 7521 RENAISSANCE Boulevard have a pool?
No, 7521 RENAISSANCE Boulevard does not have a pool.
Does 7521 RENAISSANCE Boulevard have accessible units?
No, 7521 RENAISSANCE Boulevard does not have accessible units.
Does 7521 RENAISSANCE Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 7521 RENAISSANCE Boulevard has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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