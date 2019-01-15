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McKinney, TX
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6913 Columbia Falls Drive
Last updated February 29 2020 at 10:06 PM

6913 Columbia Falls Drive

6913 Columbia Falls Drive · No Longer Available
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Location

6913 Columbia Falls Drive, McKinney, TX 75070

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6913 Columbia Falls Drive have any available units?
6913 Columbia Falls Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 6913 Columbia Falls Drive have?
Some of 6913 Columbia Falls Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6913 Columbia Falls Drive currently offering any rent specials?
6913 Columbia Falls Drive is not currently offering any rent specials.
Is 6913 Columbia Falls Drive pet-friendly?
No, 6913 Columbia Falls Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 6913 Columbia Falls Drive offer parking?
Yes, 6913 Columbia Falls Drive offers parking.
Does 6913 Columbia Falls Drive have units with washers and dryers?
No, 6913 Columbia Falls Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 6913 Columbia Falls Drive have a pool?
No, 6913 Columbia Falls Drive does not have a pool.
Does 6913 Columbia Falls Drive have accessible units?
No, 6913 Columbia Falls Drive does not have accessible units.
Does 6913 Columbia Falls Drive have units with dishwashers?
Yes, 6913 Columbia Falls Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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