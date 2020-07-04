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McKinney, TX
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6316 Brownstone Drive
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6316 Brownstone Drive

6316 Brownstone Drive · No Longer Available
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Location

6316 Brownstone Drive, McKinney, TX 75070
Brookstone

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6316 Brownstone Drive have any available units?
6316 Brownstone Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 6316 Brownstone Drive have?
Some of 6316 Brownstone Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6316 Brownstone Drive currently offering any rent specials?
6316 Brownstone Drive is not currently offering any rent specials.
Is 6316 Brownstone Drive pet-friendly?
No, 6316 Brownstone Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 6316 Brownstone Drive offer parking?
Yes, 6316 Brownstone Drive offers parking.
Does 6316 Brownstone Drive have units with washers and dryers?
No, 6316 Brownstone Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 6316 Brownstone Drive have a pool?
Yes, 6316 Brownstone Drive has a pool.
Does 6316 Brownstone Drive have accessible units?
No, 6316 Brownstone Drive does not have accessible units.
Does 6316 Brownstone Drive have units with dishwashers?
Yes, 6316 Brownstone Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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