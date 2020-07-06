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McKinney, TX
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5001 Hidden Knolls Drive
Last updated March 10 2020 at 9:00 PM

5001 Hidden Knolls Drive

5001 Hidden Knolls Drive · No Longer Available
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Location

5001 Hidden Knolls Drive, McKinney, TX 75071
Summit View Lakes

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
garage
***INSTRUCTIONS AND ALL REQUIRED FORMS ARE SUPPLEMENTS TO MLS LISTING. Only provided forms will be accepted at time of application***BEAUTIFUL OPEN FLOOR PLAN 3 BEDROOM WITH STUDY OR 4 BEDROOM ON QUIET STREET. OVERSIZED LOT. COVERED PATIO AND ONE THIRD ACRE BACK YARD WITH MATURE TREES. CERAMIC TILE THROUGHOUT KITCHEN AND EATING AREA, WALKWAYS AND BATHROOMS. KITCHEN INCLUDES ISLAND, TONS OF CABINET SPACE AND BREAKFAST BAR. COMMUNITY POOL, POND, AND JOGGING PATHS. PETS ON A CASE BY CASE BASIS. NO SMOKING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5001 Hidden Knolls Drive have any available units?
5001 Hidden Knolls Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 5001 Hidden Knolls Drive have?
Some of 5001 Hidden Knolls Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5001 Hidden Knolls Drive currently offering any rent specials?
5001 Hidden Knolls Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5001 Hidden Knolls Drive pet-friendly?
Yes, 5001 Hidden Knolls Drive is pet friendly.
Does 5001 Hidden Knolls Drive offer parking?
Yes, 5001 Hidden Knolls Drive offers parking.
Does 5001 Hidden Knolls Drive have units with washers and dryers?
No, 5001 Hidden Knolls Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5001 Hidden Knolls Drive have a pool?
Yes, 5001 Hidden Knolls Drive has a pool.
Does 5001 Hidden Knolls Drive have accessible units?
No, 5001 Hidden Knolls Drive does not have accessible units.
Does 5001 Hidden Knolls Drive have units with dishwashers?
Yes, 5001 Hidden Knolls Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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