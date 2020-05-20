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Leander, TX
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213 Rim Rock DR
Last updated June 17 2020 at 4:58 PM

213 Rim Rock DR

213 Rim Rock Drive · (512) 785-4436
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Location

213 Rim Rock Drive, Leander, TX 78641

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,600

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3 Bed · 3 Bath · 1767 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
garage
pool
playground
oven
Unit Amenities
granite counters
in unit laundry
oven
refrigerator
Property Amenities
parking
playground
pool
garage
SPACIOUS HOME WITH LOTS OF NATURAL LIGHT*WOOD LAMINATE & HARD C-TILE FLRING DOWN STAIRS*BEAUTIFUL KITCHEN W/WHITE CABINETS,GRANITE COUNTER TOPS,C-TILE BACK SPLASH,SS APPLIANCES INCLUDING "NEW" SS REFRIGERATOR*"NEW WASHER & DRYER*2" FAUX WOODEN BLINDS/ALL WINDOWS*LG BACK YARD*EXT KEY PAD ENTRANCE FOR GARAGE DOOR*PLUMBED FOR WATER SOFTENER*CLOSE ACCESS TO METRO RAIL, TOLL ROADS*NEW ST. DAVIDS HOSP*NEW APPLE PARMER CAMPUS*ACC LEANDER CAMPUS* SUPER HEB*SHOPPING*DINING*AWESOME COMMUNITY POOL,PARK & PLAYGROUND*

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 213 Rim Rock DR have any available units?
213 Rim Rock DR has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 213 Rim Rock DR have?
Some of 213 Rim Rock DR's amenities include in unit laundry, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 213 Rim Rock DR currently offering any rent specials?
213 Rim Rock DR isn't currently offering any rent specials.
Is 213 Rim Rock DR pet-friendly?
No, 213 Rim Rock DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Leander.
Does 213 Rim Rock DR offer parking?
Yes, 213 Rim Rock DR does offer parking.
Does 213 Rim Rock DR have units with washers and dryers?
Yes, 213 Rim Rock DR offers units with in unit laundry.
Does 213 Rim Rock DR have a pool?
Yes, 213 Rim Rock DR has a pool.
Does 213 Rim Rock DR have accessible units?
No, 213 Rim Rock DR does not have accessible units.
Does 213 Rim Rock DR have units with dishwashers?
No, 213 Rim Rock DR does not have units with dishwashers.
Does 213 Rim Rock DR have units with air conditioning?
No, 213 Rim Rock DR does not have units with air conditioning.
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