3602 Guerrero St

Amenities

some paid utils range oven refrigerator

Unit Amenities oven range refrigerator Property Amenities

Villa Dorada at Guerrero - Property Id: 111122



LISTO PARA MUDARSE!!!



Te sentiras como en casa en nuestra hermosa communidad en el mero corazon de Laredo. Ofrecemos lavadora y secadora en la unidad, complejo cercado, alberca, y gimnasio. Cuando viva aqui, tendra facil accesso a centros comerciales, restaurantes, instalaciones medicas y centros recreativos.



Llamenos haora mismo al 956-725-3900 para mas informacion y programar una visita!!



READY FOR MOVE IN!!!



Our beautifully designed, all tile apartments are the perfect space to feel at home. We offer a gated community as a private haven in the heart of the city. Close to restaurants, shopping centers, medical facilities, and recreation.



Call us at 956-725-3900 to schedule a viewing!!

Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/111122

Property Id 111122



(RLNE5797207)