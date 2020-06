3208 Gustavus St

Amenities

pet friendly some paid utils range oven refrigerator

BIENVENIDO A SU CASA!!



Nuestros apartamentos estan localizados en un area tranquila de Laredo. Tendra facil acceso a centros de compras, restaurantes, y centros recreativos. Esta unidad de una recamara con piso de ceramica incluye agua, refrigerador, y estufa!!



Llamenos al 956-725-3900 para mas informacion y para programar una visita!!



Welcome Home to the quiet relaxation of Los Ebanos Apertments. This apartment is in a fantastic location with easy access to shopping centers, restaurants, and recreational activities. Our all tile one bedroom one bath apartments include water, refrigerator, and stove!



To schedule a tour please give us a call at 956-725-3900!

