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Irving, TX
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9119 Forest Hills Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

9119 Forest Hills Drive

9119 Forest Hills Drive · No Longer Available
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Location

9119 Forest Hills Drive, Irving, TX 75063
Valley Ranch

Amenities

granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
walk in closets
Property Amenities
game room
garage
SPACIOUS KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOP, SPACIOUS FAMILY ROOM, SEPARATE FORMAL DINING, SPACIOUS CABINETED HIGH CLASS OFFICE DOWN STAIRS. ALL BED ROOMS ARE UPSTAIRS.
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9119 Forest Hills Drive have any available units?
9119 Forest Hills Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irving, TX.
How much is rent in Irving, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Irving Rent Report.
What amenities does 9119 Forest Hills Drive have?
Some of 9119 Forest Hills Drive's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9119 Forest Hills Drive currently offering any rent specials?
9119 Forest Hills Drive is not currently offering any rent specials.
Is 9119 Forest Hills Drive pet-friendly?
No, 9119 Forest Hills Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irving.
Does 9119 Forest Hills Drive offer parking?
Yes, 9119 Forest Hills Drive offers parking.
Does 9119 Forest Hills Drive have units with washers and dryers?
No, 9119 Forest Hills Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 9119 Forest Hills Drive have a pool?
No, 9119 Forest Hills Drive does not have a pool.
Does 9119 Forest Hills Drive have accessible units?
No, 9119 Forest Hills Drive does not have accessible units.
Does 9119 Forest Hills Drive have units with dishwashers?
Yes, 9119 Forest Hills Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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