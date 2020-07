6039 Bonn Echo Ln

Amenities

Unit Amenities air conditioning ceiling fan patio / balcony refrigerator w/d hookup recently renovated Property Amenities

Tenemos disponibilidad inmediata de mudanza en un dúplex recientemente renovado de 2/2 960 pies cuadrados con pintura fresca, cocina y baño renovados. Diseñados cuidadosamente pensando en la comodidad, nuestros planos de planta cuentan con una amplia gama de comodidades elegantes y eficientes, que incluyen una barra de desayuno, cocina eléctrica, refrigerador, despensa, pisos cerámicos, ventiladores de techo, mini persianas, aire acondicionado y calefacción centrales, conexiones para lavadora y secadora. , patio privado y más. Le brindamos comodidad viviendo lo mejor posible. ¡Solicite en línea o contáctenos hoy y vea cómo podemos hacer de este su nuevo hogar hoy!

We have immediate move in availability on a 2/2 960 sqft newly renovated duplex with fresh paint, upgraded kitchen and bath. Thoughtfully designed with comfort in mind, our floor plans feature a wide array of stylishly efficient amenities including a breakfast bar, all electric kitchen, refrigerator, pantry, tile flooring, ceiling fans, mini blinds, central air conditioning and heating, washer and dryer connections, private backyard and more. We bring you comfort living at its best. Apply online or contact us today and see how we can make this your new home today!!!

*** CALL US FOR MOVE-IN SPECIAL***