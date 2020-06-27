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426 Hickory Post Lane
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426 Hickory Post Lane

426 Hickory Post Lane · No Longer Available
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Location

426 Hickory Post Lane, Houston, TX 77079
Memorial

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
accessible
game room
parking
pool
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 426 Hickory Post Lane have any available units?
426 Hickory Post Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 426 Hickory Post Lane have?
Some of 426 Hickory Post Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 426 Hickory Post Lane currently offering any rent specials?
426 Hickory Post Lane is not currently offering any rent specials.
Is 426 Hickory Post Lane pet-friendly?
No, 426 Hickory Post Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 426 Hickory Post Lane offer parking?
Yes, 426 Hickory Post Lane offers parking.
Does 426 Hickory Post Lane have units with washers and dryers?
No, 426 Hickory Post Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 426 Hickory Post Lane have a pool?
Yes, 426 Hickory Post Lane has a pool.
Does 426 Hickory Post Lane have accessible units?
Yes, 426 Hickory Post Lane has accessible units.
Does 426 Hickory Post Lane have units with dishwashers?
Yes, 426 Hickory Post Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
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